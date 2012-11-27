Во Владивостоке продолжается борьба с незаконной рекламой

Помимо этого, на улицах краевой столицы регулярно производится демонтаж незаконных рекламных конструкций. На прошлой неделе было демонтировано 9 таких конструкций на пр-те 100 лет Владивостока и ул. Бестужева, а также выдано 40 предписаний, обязывающих владельцев в установленный срок в добровольном порядке произвести демонтаж, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.