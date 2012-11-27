Во Владивостоке завтра ожидается циклон

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Над прибрежными районами Дальнего Востока и прилегающими к ним территориями нынче властвуют циклоны. Особенно неспокойно в эти дни на севере Охотского моря и в Магаданской области – здесь наблюдаются сильные снегопады, временами с дождем, штормовой ветер и гололед. Немногим лучше погода в северных районах Хабаровского края, на Сахалине и Камчатке. Не обойдет непогода стороной и Приморский край.