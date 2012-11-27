Во Владивостоке завтра ожидается циклон

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Над прибрежными районами Дальнего Востока и прилегающими к ним территориями нынче властвуют циклоны. Особенно неспокойно в эти дни на севере Охотского моря и в Магаданской области – здесь наблюдаются сильные снегопады, временами с дождем, штормовой ветер и гололед. Немногим лучше погода в северных районах Хабаровского края, на Сахалине и Камчатке. Не обойдет непогода стороной и Приморский край.
В среду во ВЛАДИВОСТОКЕ вновь ожидается снег. Дневная температура на этой неделе выше 3-7 градусов мороза вряд ли поднимется. А после захода солнца температурный фон в столице Приморья еще ниже – до минус 8-12.
А вот в ХАБАРОВСКЕ морозы посильнее – даже днем они доходят до 12-17 градусов. Также в среду в столице соседнего края возможен снег. Что касается ночной температуры, то она колеблется в пределах минус 19-23.
Похолодало и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – дневная температура уже не превышает 13-18 градусов ниже нуля. С наступлением сумерек воздух в столице Амурской области остывает до минус 21-25. Осадков на этой неделе не ожидается.
Сегодня, во вторник, возможен снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В дневные часы температура выше 3-6 градусов мороза не поднимается. По ночам она понижается до минус 7-10.
Вторую неделю подряд в МАГАДАНЕ каждый день возможен снегопад. Дневная температура сохранится на уровне 7-12 градусов мороза. В темное время суток воздух становится еще холоднее – до 14-19 ниже нуля.
До сих относительно тепло в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – дневная температура по-прежнему колеблется в пределах минус 1 - плюс 3. В среду и пятницу здесь возможен снег. В ночные часы в столице Камчатского края температура понижается до минус 4-6 градусов мороза.
Прогноз составлен по данным сети Интернет.