Все о страховании дома

Ответ на вопрос «как защитить свой дом от пожаров, стихийных бедствий и от противоправных действий третьих лиц» давно уже известен - оформить страховку. Но, несмотря на осведомленность подавляющего большинства собственников недвижимости о такой возможности обезопасить себя и свое имущество, страхуют свое имущество далеко не все.
Сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях страхования дома: о причинах, почему страховаться все же стоит, от чего стоит страховаться, сколько стоит страховка и что делать, если страховой случай все же наступил. В этом нам поможет руководитель отдела страхования имущества физических лиц филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае Татьяна ЛАГУТИНА.
- Татьяна, мы часто слышим, что страховаться просто жизненно необходимо, но никаких обоснований этому обычно не приводится. Итак, для чего же надо страховать свои дома, да и надо ли вообще?
- В конечном итоге, страховать свою недвижимость или нет, каждый решает для себя сам. Страхование домов, коттеджей и дач появилось давно, в ответ на требование жизни. Люди всегда стремились как-то обезопасить свое жилище, в первую очередь от пожаров. И в этом, безусловно, есть смысл. По статистике жилые строения чаще всего страдают именно от огня. От этого не застрахован никто, гарантии в том, что с вами этого не случится или что пожарные приедут раньше, чем все сгорит, нет никакой. И страхование в этом случае именно тот инструмент, который может позволить вернуть свои деньги за утерянное имущество.
- И сколько будет стоить застраховать свой дом или, скажем, дачу?
- Понятно, что двух абсолютно одинаковых строений быть не может, соответственно и цена полиса тоже будет индивидуальной. При этом специалисты компании проводят оценку стоимости имущества для целей страхования бесплатно. Также на стоимость полиса влияют риски, от которых вы планируете защитить свое имущество. Наибольший интерес обычно вызывает страхование от пожаров, однако по статистике чаще всего дома страхуют по полному пакету рисков. Страховаться по полному пакету рисков рекомендуют и специалисты от страхования. Изменение стоимости полиса при этом не столь значительно, зато страховое покрытие увеличивается существенно. Согласитесь - обидно будет, если дом застрахован от пожара, а по факту пострадает от упавшего на него растущего рядом дерева. В любом случае стоит лишний раз отметить, что стоимость полиса не сопоставима со стоимостью страхуемого имущества.
- А можно сэкономить при страховании дома, так чтоб не в ущерб качеству страховой защиты?
- Стоимость страховки можно снизить, не включая в него отдельные риски. Но такая экономия будет несущественной и, кроме того, снизит страховое покрытие и, соответственно, защиту вашего имущества. Реально сэкономить могут те, кто впервые решит застраховать свой дом, коттедж или дачу в компании РОСГОССТРАХ до конца года - для них предусмотрены индивидуальные скидки.
- Можете привести примеры выплат по подобным страховкам?
- В г. Большой Камень в результате замыкания электропроводки произошел пожар в частном доме - выплата составила более трехсот тысяч рублей. В г. Находка в результате пожара пострадал деревянный дом - выплата составила четыреста сорок шесть тысяч. В обоих случаях строения были застрахованы по программе РОСГОССТРАХ ДОМ «Классика». Сложно даже представить, что бы было с владельцами этих домов, если бы они не были застрахованы. Найти такие большие деньги на восстановление недвижимости или покупку новой может, конечно, далеко не каждый, и тем более проблема острее, если дом - единственное место для проживания. Перечислять можно и дальше, но думаю, этого вполне достаточно, чтоб понять - страхование работает.
- Итак, страховка оформлена. Что делать, если страховой случай все же наступил?
- Порядок действий при наступлении страхового случая четко прописан в правилах страхования. Но имея большой опыт работы, в том числе и с убытками, мы советуем сразу же звонить в компанию РОСГОССТРАХ по бесплатному круглосуточному телефону, который указан на полисе и начинается с цифр 8-800-… Здесь подробно объяснят, что необходимо предпринять в первую очередь и какие документы вам понадобятся. Кроме того, сразу по телефону зарегистрируют ваш случай.
Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".