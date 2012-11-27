Все о страховании дома

- В конечном итоге, страховать свою недвижимость или нет, каждый решает для себя сам. Страхование домов, коттеджей и дач появилось давно, в ответ на требование жизни. Люди всегда стремились как-то обезопасить свое жилище, в первую очередь от пожаров. И в этом, безусловно, есть смысл. По статистике жилые строения чаще всего страдают именно от огня. От этого не застрахован никто, гарантии в том, что с вами этого не случится или что пожарные приедут раньше, чем все сгорит, нет никакой. И страхование в этом случае именно тот инструмент, который может позволить вернуть свои деньги за утерянное имущество.