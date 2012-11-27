Язык до топ-менеджера доведет

По всему миру в компаниях разных размеров – от самых маленьких до самых больших – топ-менеджеры владеют английским языком на уровне ниже среднего, сообщается в исследовании, проведенном в 2012 году Economist Intelligence Unit для EF Education First. Всего в ходе исследования было опрошено 572 топ-менеджера из 1207 коммерческих и некоммерческих организаций в 18 отраслях 24 стран. Годовой оборот компаний варьировался от 1 млн до 10 млрд долларов. 56% респондентов находились в Европе, 30% – в Азии, 12% – в Северной и Южной Америке и 2% – на Ближнем Востоке. Выяснилось, что топ-менеджеры говорят по-английски так же хорошо, как и их подчиненные, только в компаниях с оборотом $100–500 млн. В остальных случаях руководители отстают от своих же сотрудников. И наконец, хуже всего знают английский в самых маленьких и в самых крупных компаниях. Небольшие фирмы часто работают только на национальных рынках, а крупные корпорации имеют столько подразделений по всему миру, что их сотрудники могут всю жизнь работать в национальном подразделении и ни разу не столкнуться с необходимостью общения на иностранном языке, пишут авторы исследования.