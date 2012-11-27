Язык до топ-менеджера доведет

Российские руководители владеют английским языком хуже своих подчиненных. Этот вывод верен для компаний почти всех размеров и форм собственности, обнаружилось в ходе исследования EF English Proficiency Index for companies. Об этом пишет портал Begin.
Поздно начинать учить иностранный язык, когда он понадобился, говорит Люк ДЖОНС, партнер рекрутинговой компании Antal Russia. Ведь, чтобы начать общаться на чужом языке, нужно потратить много времени и сил. Зачастую у кандидатов ни того, ни другого нет, и они просто упускают возможности хорошего трудоустройства, утверждает Джонс.
По всему миру в компаниях разных размеров – от самых маленьких до самых больших – топ-менеджеры владеют английским языком на уровне ниже среднего, сообщается в исследовании, проведенном в 2012 году Economist Intelligence Unit для EF Education First. Всего в ходе исследования было опрошено 572 топ-менеджера из 1207 коммерческих и некоммерческих организаций в 18 отраслях 24 стран. Годовой оборот компаний варьировался от 1 млн до 10 млрд долларов. 56% респондентов находились в Европе, 30% – в Азии, 12% – в Северной и Южной Америке и 2% – на Ближнем Востоке. Выяснилось, что топ-менеджеры говорят по-английски так же хорошо, как и их подчиненные, только в компаниях с оборотом $100–500 млн. В остальных случаях руководители отстают от своих же сотрудников. И наконец, хуже всего знают английский в самых маленьких и в самых крупных компаниях. Небольшие фирмы часто работают только на национальных рынках, а крупные корпорации имеют столько подразделений по всему миру, что их сотрудники могут всю жизнь работать в национальном подразделении и ни разу не столкнуться с необходимостью общения на иностранном языке, пишут авторы исследования.
Исследователи постарались оценить степень владения английским языком в компаниях разных стран и обнаружили пропасть – «поразительно большую дистанцию» между странами, в которых языком владеют хорошо, и странами, в которых – не очень. Если в лучших странах Европы (например, в Нидерландах и Швеции) средняя оценка «по-английскому» сотрудников корпораций находится в пределах 65–70 (по 100-балльной шкале), то в России, Чили, Бразилии не дотягивает и до 50.
Когда ключевые сотрудники не говорят по-английски, то они подают неправильный пример всему персоналу, а, соответственно, корпоративная культура не развивается так, как могла бы, утверждает Эдуард БАЛДАКОВ, генеральный директор EF Corporate Language Learning Solutions.
«Я часто слышу от клиентов: не хочу загадывать, не буду планировать. А язык – это долгосрочная, отложенная инвестиция. Так далеко в будущее не все хотят заглядывать», – замечает независимый коуч и специалист по карьере Екатерина ЛОПУХИНА.
«Я довольно хорошо знаю английский, но в бизнесе им почти не пользуюсь. Мне он не нужен», – рассказывает Наталья ФЕДРУШКОВА, директор по развитию и владелец тим-билдинговой компании Smartberry. По ее словам, даже из иностранных компаний на переговоры приезжают российские менеджеры. «В нашем бизнесе все проекты краткосрочные. Месяц на подготовку, а потом мероприятие. Проекты ведут русскоговорящие менеджеры, иностранное руководство на нас не выходит», – говорит Федрушкова.
Изучение иностранного языка – тяжелая и трудоемкая работа, которая может себя не окупить, сказал Борис ЩЕРБАКОВ, гендиректор Dell в России. Щербаков прекрасно владеет английским языком, но быстро выучить немецкий, который понадобился по работе, ему в свое время не удалось: через два месяца понял, что потратил слишком много времени и сил, а толку нет, рассказывает он.
Александр БОГЗА, ныне заместитель гендиректора компании «Евробетон», понял еще в самом начале карьеры, что английский ему понадобится. Он исправно учил английский в школе, а потом в университете. И до сих пор продолжает посещать курсы английского с целью совершенствования знаний. Но на самые важные переговоры он берет с собой переводчика.
Мир стал глобальным, поэтому знание английского языка обязательно для любого растущего и развивающегося бизнеса, считает Владимир МЕЛЬНИКОВ, гендиректор и владелец компании «Глория Джинс». Сейчас у компании есть офисы в Шанхае, Сан-Паулу и Бостоне, а вся документация фирмы составляется на двух языках – на русском и английском. «Мы все говорим на английском. Хотим быть образованными людьми и знаем, что английский важен для бизнеса», – утверждает Мельников.
Рис. atkritka.com