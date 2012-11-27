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За взломанный банкомат во Владивостоке выплатили более 1 млн рублей

27 ноября 2012, 16:59
По информации страховщика, в июне 2012 года неизвестные проникли в торговое помещение магазина "Алкомаркет" и, взломав банкомат, похитили оттуда всю наличность.

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. ООО "Страховая компания "Гелиос" (Москва) выплатило более 1 млн рублей страхового возмещения по факту взлома банкомата Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) во Владивостоке.

По информации страховщика, в июне 2012 года неизвестные проникли в торговое помещение магазина "Алкомаркет" и, взломав банкомат, похитили оттуда всю наличность. На момент совершения преступления в устройстве находилось 945 тыс. 850 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

СК "Гелиос" - один из ведущих страховщиков Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

#Новости#Страхование#Владивосток#Общество
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