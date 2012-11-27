За взломанный банкомат во Владивостоке выплатили более 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. ООО "Страховая компания "Гелиос" (Москва) выплатило более 1 млн рублей страхового возмещения по факту взлома банкомата Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) во Владивостоке.
По информации страховщика, в июне 2012 года неизвестные проникли в торговое помещение магазина "Алкомаркет" и, взломав банкомат, похитили оттуда всю наличность. На момент совершения преступления в устройстве находилось 945 тыс. 850 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.
СК "Гелиос" - один из ведущих страховщиков Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".