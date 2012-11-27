Звезды призывают к дисциплине

Гороскоп с 27 ноября по 2 декабря
Овен. В этот период не исключены проблемы из-за необходимости подчиняться распоряжениям начальства и невозможности сделать все по-своему. Нужно осознать, что сейчас дисциплина труда имеет более высокий приоритет, чем личные желания. Это благоприятное время для получения заемных финансовых средств на выгодных для вас условиях.
Телец. Тельцам на этой неделе звезды советуют в своей профессиональной деятельности не допускать никаких нарушений закона, а также правил и норм этики поведения. Успешно сложатся дела у тех, кто занят поиском новой работы, проходит тестирования и собеседования с потенциальными работодателями.
Близнецы. Неблагоприятное время для профессиональной деятельности, связанной с обслуживанием клиентов. Старайтесь внимательнее прислушиваться к запросам заказчиков и исполнять их точно и своевременно. Между тем это благоприятный период для наведения порядка в делах и выполнения текущих плановых работ.
Рак. Ракам на этой неделе звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Если у вас есть возможность выбирать работу, начинайте с новых проектов. А вот для выполнения текущей работы и общения с начальством неделя не слишком подходит.
Лев. Львам на этой неделе предстоит отстаивать свою деловую репутацию. Возможно, в ходе выполнения текущей работы вы допустите серьезную ошибку, что приведет к началу служебного расследования. В этот период старайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины. Опоздания или долгое отсутствие на рабочем месте не останутся не замеченными начальством.
Дева. В профессиональной деятельности преуспеют те, кто работает с документами, совершает частые поездки или обслуживает клиентов. Сейчас нежелательно рисковать своими и чужими деньгами, вкладывая их в сомнительные проекты.
Весы. Весы на этой неделе преуспеют в профессиональной деятельности и смогут увеличить свои доходы. Старайтесь выполнять любую работу качественно, благодаря этому улучшится ваше материальное благосостояние. Между тем это не лучшее время для использования деловых связей с целью решения каких-то своих вопросов. Вам могут отказать в помощи.
Скорпион. У Скорпионов на этой неделе складывается неблагоприятная ситуация для профессиональной деятельности и карьерного продвижения. Особенно это относится к тем, кто получает доход от торгово-закупочной и посреднической деятельности. Вам может поступать много недостоверной информации, из-за которой есть риск принять неверное решение.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе будут склонны действовать самостоятельно, однако при этом могут часто допускать ошибки. Поэтому с точки зрения материального благосостояния неделя не принесет больших доходов. Любую прибыль вы, скорее всего, потратите без особой пользы. Главная рекомендация на этой неделе следующая: старайтесь сохранить то, что у вас есть.
Козерог. Козерогам на этой неделе будет нелегко выполнять свои профессиональные обязанности. Возможно, это произойдет из-за осложнений в условиях работы. Офисным сотрудникам могут мешать перестановки мебели, переводы в другие кабинеты и иные изменения.
Водолей. Водолеям на этой неделе, скорее всего, улыбнется удача в карьере. Вы сможете успешно справиться с поставленными перед вами задачами и увеличить размер материального вознаграждения за проделанную работу. Также вам могут предложить более высокую по статусу и размеру оклада должность либо поручить выполнение ответственного задания, которое подчеркнет рост вашего авторитета.
Рыбы. В профессиональной деятельности складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, ваш профессиональный авторитет заметно повысится. С другой стороны, этого окажется недостаточно для карьерного продвижения. Кроме того, ваши отношения с непосредственным начальством сейчас могут испортиться. Goroskops.com.