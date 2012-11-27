Звезды призывают к дисциплине

Стрелец. Стрельцы на этой неделе будут склонны действовать самостоятельно, однако при этом могут часто допускать ошибки. Поэтому с точки зрения материального благосостояния неделя не принесет больших доходов. Любую прибыль вы, скорее всего, потратите без особой пользы. Главная рекомендация на этой неделе следующая: старайтесь сохранить то, что у вас есть.