Дальэнергомаш поглотил Комсомольский завод подъемно-транспортного оборудования

Основными и крупнейшими партнерами «Дальэнергомаша» и Комсомольского завода ПТО являются одни и те же компании, например, известный на всю страну «Уралвагонзавод». У «Амурлитмаша», тоже входящего в группу компаний «Дальэнергомаш», с уральцами есть контракт на поставку литейного оборудования. А сейчас в Нижнем Тагиле решают вопрос контракта по поставке кранового оборудования. Другой общий партнер - «РусГидро». Возможно, возникнут и дополнительные заказчики - руководство компании будет изучать рынок подъемно-транспортного оборудования.