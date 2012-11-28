Дальний Восток ждал нового бункеровщика 20 лет

"Газпромнефть Марин Бункер" создано в 2007 году для организации круглогодичных поставок нефтепродуктов - мазута, судового топлива и масел - морским и речным транспортом. Порядка 85% потребителей услуг компании составляют иностранные судовладельцы. В 2011 году "Газпромнефть Марин Бункер" увеличил объем розничной реализации бункерного топлива (бункеровки "в борт") на 44% по сравнению с 2010 годом. В целом совокупные годовые объемы реализации судового топлива компании увеличились в 1,5 раза - до 2,2 млн тонн.