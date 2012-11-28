Добыча серебра в ДФО выросла более чем на 18%

Основной объем производства серебра пришелся на месторождения Магаданской области, где добыча составила 644,4 т. Со значительным отставанием второе место по уровню добычи занял Чукотский автономный округ, где на месторождении Купол было добыто 143,3 т серебра. Третье место, с объемом добычи более 111 т занял Хабаровский край. На Приморский край, Республику Саха (Якутия) и Камчатский край, где также ведется добыча серебра, пришлись только 3% от добытого в округе за 9 месяцев серебра. Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".