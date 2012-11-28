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Добыча серебра в ДФО выросла более чем на 18%

28 ноября 2012, 11:20
По данным Дальнедр, объем добычи серебра за 9 месяцев 2012 года в Дальневосточном федеральном округе вырос на 18,5% и составил 926,6 т.
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Недра

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. По данным Дальнедр, объем добычи серебра за 9 месяцев 2012 года в Дальневосточном федеральном округе вырос на 18,5% и составил 926,6 т.

Основной объем производства серебра пришелся на месторождения Магаданской области, где добыча составила 644,4 т. Со значительным отставанием второе место по уровню добычи занял Чукотский автономный округ, где на месторождении Купол было добыто 143,3 т серебра. Третье место, с объемом добычи более 111 т занял Хабаровский край. На Приморский край, Республику Саха (Якутия) и Камчатский край, где также ведется добыча серебра, пришлись только 3% от добытого в округе за 9 месяцев серебра. Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".

#Новости#Недра#Дальний Восток#Бизнес
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