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Добыча золота в Дальневосточном федеральном округе растет

28 ноября 2012, 11:29
По данным Дальнедр, за 9 месяцев 2012 года в ДФО добыто более 83 т золота, что почти на 5 т больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
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Недра

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. По данным Дальнедр, за 9 месяцев 2012 года в ДФО добыто более 83 т золота, что почти на 5 т больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Основной объем добычи золота пришелся на пять регионов: Амурскую, Магаданскую области, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Больше всех золота добыла Амурская область, на долю которой пришлось 24,9% всей добычи. Две трети всего золота получено с коренных месторождений.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".

#Новости#Недра#Дальний Восток#Бизнес
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