ДВМП полностью выкупает "Стройоптторг"

«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте Хабаровска на территории 9,2 га и является одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв. м. Уставный капитал ОАО «Стройоптторг» составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 600 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Еще 23,94% акций принадлежат компании BGI Logistic AG (приобрела долю в 2010 году).