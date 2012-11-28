ДВМП полностью выкупает "Стройоптторг"

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO) планирует выкупить у миноритариев ОАО «Стройоптторг» (Хабаровск) оставшиеся 150,001 тыс. акций (25% уставного капитала). Пароходство уже уведомило ФСФР о направлении добровольного предложения о выкупе акций.
Ранее ДВМП выкупило у своей «дочки» - ООО «Трансгарант» - 74,99% акций ОАО «Стройоптторг». В конце февраля 2012 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ДВМП приобрести 100% «Стройоптторга».
Досье "ЗР"
«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте Хабаровска на территории 9,2 га и является одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв. м. Уставный капитал ОАО «Стройоптторг» составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 600 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Еще 23,94% акций принадлежат компании BGI Logistic AG (приобрела долю в 2010 году).
По сведениям «ЗР», совет директоров пароходства на прошлой неделе одобрил договор займа между ОАО «Стройоптторг» и ОАО «ДВМП». 58,786 млн рублей предоставлены до 31 декабря 2017 года на приобретение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и ремонт объектов. Процентная ставка составляет 8,5% годовых.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".
Фото www.vmtp.ru.