Энергетика Дальнего Востока свое получит

«Сегодня дальневосточная энергосистема остро нуждается в модернизации и новом строительстве, к счастью, это понимают все, - говорит генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. - Мы не раз говорили, что износ оборудования составляет более 70%. Конечно, мы сегодня делаем все от нас зависящее, чтобы проходить зимы без длительных перерывов в энергоснабжении потребителей. А такое, как вы понимаете, случается, хотя бы потому что погода на Дальнем Востоке непредсказуема - циклоны, ураганы, сильные снегопады. Оперативное устранение обрывов проводов или других чп из-за капризов погоды - это дело слаженной и профессиональной команды в наших компаниях. Но объективно есть еще и оборудование на станциях, которое морально устарело. На Дальнем Востоке в тепловой генерации не было новых вводов очень много лет, в отличие от европейской части России и Сибири. Но любой новый энергообъект требует больших инвестиций. С учетом сложившейся тарифной системы в регионе, найти средства на финансирование объектов, привлечь частный капитал инвесторов на Дальнем Востоке крайне сложно. Механизмы возврата инвестиций отсутствуют. Поэтому федеральные источники становятся основными для финансирования строек. И сегодня у нас есть понимание, на какие проекты в первую очередь будут направлены бюджетные 50 млрд рублей».