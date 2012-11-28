Энергетика Дальнего Востока свое получит

«РАО ЭС Востока» понимает, на какие проекты в первую очередь будут направлены бюджетные 50 млрд рублей
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о дальнейшем развитии ОАО «РусГидро». Речь идет о ее докапитализации на солидную сумму - 50 млрд рублей - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2012 год (средства поступят в казну за счет выплаты дивидендов Роснефтегазом). Деньги должны пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока, заявил глава государства на встрече с министром по развитию Дальнего Востока, полпредом президента в ДФО Виктором ИШАЕВЫМ и главой генерирующей компании Евгением ДОДОМ в Кремле.
Путин пояснил, что средства будут направлены на проекты ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (первая очередь), Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) и Благовещенская ТЭЦ (вторая очередь). Их общая стоимость оценивается в 63,5 млрд рублей, пояснил представитель «РусГидро», оставшиеся средства компания предоставит из своих ресурсов, займет, а часть будет выделена из федерального бюджета и казны Якутии в следующем году.
«Выбранные объекты крайне необходимы. Во-первых, там большой износ и люди очень ждут решения этих вопросов. Мы уже обсуждаем эти вопросы не один день и не один месяц, - в свою очередь заявил Виктор Ишаев. - Может быть, там не будет сегодня снижения тарифа, но, по крайней мере, сдерживание тарифа, стабилизация тарифа будет крайне положительным фактом».
«Сегодня дальневосточная энергосистема остро нуждается в модернизации и новом строительстве, к счастью, это понимают все, - говорит генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. - Мы не раз говорили, что износ оборудования составляет более 70%. Конечно, мы сегодня делаем все от нас зависящее, чтобы проходить зимы без длительных перерывов в энергоснабжении потребителей. А такое, как вы понимаете, случается, хотя бы потому что погода на Дальнем Востоке непредсказуема - циклоны, ураганы, сильные снегопады. Оперативное устранение обрывов проводов или других чп из-за капризов погоды - это дело слаженной и профессиональной команды в наших компаниях. Но объективно есть еще и оборудование на станциях, которое морально устарело. На Дальнем Востоке в тепловой генерации не было новых вводов очень много лет, в отличие от европейской части России и Сибири. Но любой новый энергообъект требует больших инвестиций. С учетом сложившейся тарифной системы в регионе, найти средства на финансирование объектов, привлечь частный капитал инвесторов на Дальнем Востоке крайне сложно. Механизмы возврата инвестиций отсутствуют. Поэтому федеральные источники становятся основными для финансирования строек. И сегодня у нас есть понимание, на какие проекты в первую очередь будут направлены бюджетные 50 млрд рублей».
Документ, текст которого распространила пресс-служба Кремля, разрешает увеличение капитала «РусГидро» с условием сохранения госдоли на уровне не менее 60,5%. В оплату допэмиссии будут внесены 50 млрд рублей и доли РФ в ряде энергокомпаний (14,83% «Усть-Среднеканской ГЭС», 3,28% «РАО Энергетические системы Востока», 29,93% «Сахалинэнерго», 42,37% «Иркутской электросетевой компании»).
Досье "ЗР" Уставный капитал «РусГидро» сейчас состоит из 317 млрд 637 млн 520 тыс. 94 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. В результате он может быть увеличен более чем на треть. «РусГидро» владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг «РАО ЭС Востока», владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная электрическая мощность по группе «РусГидро» составляет почти 35,2 ГВт. Компания находится под контролем государства.
Дальневосточные проекты достались «РусГидро» в нагрузку вместе с контролем в «РАО ЭС Востока», управляющем энергетикой Приморья и Якутии. Государство передало пакет дальневосточной компании в обмен на акции «РусГидро» в прошлом году под предлогом повышения эффективности.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".