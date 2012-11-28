Естественную убыль приморцев замещают мигранты

Число прибывших в край из других регионов России за 9 месяцев 2012 года составило 13 501 человек (на 28% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года), из других стран – 8736 человек (на 45%). Выехало в другие регионы России 17 977 человек (на 23% больше), а в другие страны – 4 072 человека (в 6,3 раза больше).