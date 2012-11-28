Евро и рубль умеренно укрепляются к доллару

«Пара евро/доллар продолжает торговаться в широком нисходящем канале и пытается приблизиться к его верхней части. Греческого позитива покупателям евро пока явно не хватает, чтобы закрепиться над ключевым уровнем 1,3. Впрочем, новость об одобрении очередного транша для Афин была в большей степени ожидаема, и позитивный исход участники успели заложить в стоимость евро. Поэтому эффект от новости может быть минимальным, и перед участниками вновь замаячит проблема «фискального обрыва» в США», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.