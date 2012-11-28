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Хабаровчанам будет где поспорить

28 ноября 2012, 17:41
В Хабаровском крае определили официальные места для проведения "коллективного обсуждения общественно значимых вопросов".

В Хабаровском крае определили официальные места для проведения «коллективного обсуждения общественно значимых вопросов».

ИА «Восток-Медиа» сообщает, что, согласно приложению к подписанному губернатором постановлению, организован перечень таких площадок в городах и районах. В частности, в Хабаровске к ним относится Комсомольская площадь, на которой находится еще и храм Успения Божьей матери, площадка перед центральным входом на стадион «Динамо», площадка перед легкоатлетическим манежем стадиона им. В. И. Ленина. В Комсомольске-на-Амуре - площади у памятника В. И. Ленину, у Драматического театра и Дворца культуры авиастроителей.

#Новости#Хабаровск#Общество
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