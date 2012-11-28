Квартирная доля обманутых хабаровчан

Число обманутых дольщиков в Хабаровском крае сократилось с 635 человек в 2011 году до почти 100 человек к середине ноября 2012 года. Недостроенными остаются два дома в Хабаровске, один из которых - 22-этажная высотка по улице Тихоокеанской (район Казачьей горы), где квартиры ожидает 41 человек. Другой - многоэтажка по улице Марины Расковой, где законными собственниками признаны 57 человек.