"Лучших молодых оценщиков" выберут в марте

Конкурс имеет два этапа. Первый этап проводит региональное отделение: участники конкурса, подавшие заявки в свое региональное отделение, выполняют отчет и сдают в жюри регионального отделения. Независимо от количества участников, жюри регионального отделения отбирает один отчет по направлению (объект недвижимости или оборудование) и вместе с протоколом и контрольным листом направляет в электронном виде в РОО до 20 января 2013 года.