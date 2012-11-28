Менеджер ВМТП уселся сразу в три кресла

Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) назначил генеральным директором двух своих «дочек» - ООО «ФЕСКО Авто» и ООО «М-Порт», а также президентом ООО «Национальная контейнерная компания» заместителя гендиректора ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) по корпоративно-правовым вопросам Виктора ПОМЕЛОВА.