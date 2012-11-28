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Менеджер ВМТП уселся сразу в три кресла

28 ноября 2012, 13:18
Ранее все эти три должности занимал Николай ОВЧИННИКОВ, покинувший группу FESCO по собственному желанию.

Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) назначил генеральным директором двух своих «дочек» - ООО «ФЕСКО Авто» и ООО «М-Порт», а также президентом ООО «Национальная контейнерная компания» заместителя гендиректора ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) по корпоративно-правовым вопросам Виктора ПОМЕЛОВА.

Ранее все эти три должности занимал Николай ОВЧИННИКОВ, покинувший группу по собственному желанию.

Досье "ЗР"

В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Русская Тройка» (создано на паритетных началах с ОАО «Российские железные дороги»), FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО «Дальрефтранс», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал», ООО «Феско интегрированный транспорт».

Ольга Добролюбова, "Золотой Рог".

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Бизнес
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