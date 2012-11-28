Начинающие политики решили высказать свое видение будущего России в АТР

- Право - это тот инструмент, который обеспечивает устойчивость экономических связей, помогает развиваться экономическим взаимоотношениям, - считает преподаватель ВГУЭС. - Многие юристы отмечают, что на сегодня право стран АТР, не считая США и Канады, изучено в России далеко не достаточно. При этом текущие исследования проходят на скромном уровне. Приоритет, по-прежнему, отдается праву Европейского союза, учитывая тесные экономические связи России с европейскими странами, и, в некоторой степени, исламскому праву. Юристы, которые сегодня пытаются изучать право азиатских стран, как правило, опираются на достижения российской науки и на российское правопонимание. Но правопонимание в одной стране может отличаться от правопонимания в другой. Один и тот же термин в разных правовых культурах может обозначать разные вещи. Ошибка переводчика может дорого обойтись впоследствии. Нужно изучать право региона, с которым мы хотим теснее взаимодействовать. И изучать его должны юристы, которые получат соответствующую языковую и культурную подготовку.