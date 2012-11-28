Неэффективным вузам Хабаровского края прописали модернизацию

В Хабаровском крае стоит задача не только вывести из списка неэффективных четыре высших учебных заведения, но и создать в регионе конкурентоспособную систему высшего образования, заявил заместитель председателя правительства - министр образования и науки Хабаровского края Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток».
«Высшее образование в Хабаровском крае нуждается в модернизации. На территории края не должно быть образовательной провинции. Тем более что мы сегодня имеем серьезный высококвалифицированный профессорско-преподавательский потенциал, материально-техническую базу высших учебных заведений для того, чтобы занимать достойное место в системе высшего профессионального образования», - сообщил министр.
По его словам, три хабаровских вуза и филиал одной из академий, попавшие в начале ноября в общероссийский список неэффективных, пока не удалось вывести из антирейтинга. Но ликвидировать их не будут.
В Москве на межведомственной комиссии по выработке предложений в отношении государственных вузов, отнесенных к группе неэффективных, достигнуты договоренности о проведении в хабаровских вузах преобразований в течение 5-7 ближайших лет.
«По итогам заседания комиссии в Хабаровском государственном институте искусств и культуры решено сделать доработку с учетом специфики вуза. Надеемся, что подготовка специалистов в этой области будет сохранена. Для Дальневосточного государственного медицинского университета будет разработана программа развития. Изменения в Дальневосточном филиале Российской академии правосудия будут обсуждаться с учредителем вуза. Несколько сложнее ситуация с Дальневосточным государственным гуманитарным университетом. По категории, в которую он попал, университет нуждается в реорганизации. Отстаивать в Москве этот университет будет сложнее», - отметил Андрей Базилевский.
В то же время это не значит, что гуманитарный университет ждет слияние с другим учебным заведением, подчеркнул он.
«Однако в ходе реорганизации вуза мы не избежим непопулярных процедур. Программа рассчитана на предстоящие семь лет. При этом ни один студент и ни один преподаватель высокой квалификации не пострадают. Тем более что у вуза есть перспективная программа развития высшего профессионального образования на территории Хабаровского края до 2018 года, цель которой - создание мощной конкурентоспособной системы высшего профессионального образования», - сказал Андрей Базилевский.
«Есть надежда, что уже к марту 2013 года мы добьемся, чтобы наши вузы были выведены из списка неэффективных», - отметил министр. Между тем, подчеркнул он, количество выпускников школ в 2012 году в крае более чем в два раза меньше, чем 12 лет назад, а число вузов за эти годы в регионе увеличилось почти втрое.
«В 2000 году в Хабаровском крае было 16 тыс. выпускников школ, на которых приходилось 12 высших учебных заведений. В 2012 году в крае всего 7 тыс. выпускников школ, которым предлагают продолжить учебу 30 вузов с филиалами. При этом самый большой конкурс - на гуманитарные специальности. И больше чем по 40 специальностям происходит дублирование», - отметил Андрей Базилевский.
Вместе с тем хабаровские вузы стали популярными среди молодежи других регионов. «В 2012 году 32% из общего числа абитуриентов, поступавших в вузы Хабаровского края, приехали из других регионов. В некоторых вузах Хабаровского края количество приезжих абитуриентов достигло 52%», - сообщил министр.