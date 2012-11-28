Неэффективным вузам Хабаровского края прописали модернизацию

«Есть надежда, что уже к марту 2013 года мы добьемся, чтобы наши вузы были выведены из списка неэффективных», - отметил министр. Между тем, подчеркнул он, количество выпускников школ в 2012 году в крае более чем в два раза меньше, чем 12 лет назад, а число вузов за эти годы в регионе увеличилось почти втрое.