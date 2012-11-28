Обилие приоритетов путает инвесторов Хабаровского края

С 2000 по 2011 годы объем инвестиций в основной капитал в крае вырос в сопоставимых ценах в 5 раз. При этом за последние 6 лет - с 2006 по 2012 годы - он увеличился в 2,3 раза, а доля инвестиций в валовом региональном продукте в этот период превысила 40%, что соответствует показателям развитых стран мира. Стоит лишь отметить, что именно в этот период в крае реализовывались значительные проекты строительства магистральных газо- и нефтепроводов, начались активные работы по реконструкции железных дорог.