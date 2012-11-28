Обилие приоритетов путает инвесторов Хабаровского края

Анализ инвестиционной среды, проведенный под руководством заведующего кафедрой Хабаровской государственной академии экономики и права, профессора Сергея ЛЕОНОВА, позволил ему утверждать на заседании экономического совета при губернаторе Хабаровского края, что с точки зрения инвестиционной активности регион в настоящее время является динамично развивающимся.
С 2000 по 2011 годы объем инвестиций в основной капитал в крае вырос в сопоставимых ценах в 5 раз. При этом за последние 6 лет - с 2006 по 2012 годы - он увеличился в 2,3 раза, а доля инвестиций в валовом региональном продукте в этот период превысила 40%, что соответствует показателям развитых стран мира. Стоит лишь отметить, что именно в этот период в крае реализовывались значительные проекты строительства магистральных газо- и нефтепроводов, начались активные работы по реконструкции железных дорог.
Сергей Леонов обращает внимание, что с 2006 по 2011 годы снижалась доля направляемых на инвестиции собственных средств предприятий и росло значение привлеченных ресурсов - до 79% в 2011 году. При этом с почти 16% до 5% снизилась доля кредитов банков в объеме привлеченных инвестиций. И резко возросла доля средств вышестоящих организаций - с 7% в 2005 году до 51% в 2010 году, что вполне согласуется с хроникой реализации тех самых проектов, средства на которые поступали по линии крупных госкомпаний и корпораций.
В 2005 году более 21% инвестиций шли в недвижимость и почти столько же - в обрабатывающие производства, а в транспорт и связь направлялись 13%. Но к 2012 году ситуация поменялась: свыше 60% вложений делаются в транспорт и связь. По оценке профессора, изменения произошли за счет реализации таких проектов, как увеличение пропускной способности БАМа на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, продолжение строительства автомобильных дорог Лидога - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын.
С 2007 по 2011 годы Хабаровский край накопил $1,291 млрд иностранных инвестиций, что составляет 60% всех иностранных вложений в его экономику, произведенных с 1989 года. При этом регион с долей в 1,2% по итогам 2011 года занял лишь 6 место в ДФО, уступив по объему привлеченных иностранных инвестиций Сахалину, Якутии, Амурской области, Чукотке и Магаданской области.
Сергей Леонов делает вывод, что в экономике края сложилась благоприятная ситуация совпадения приоритетов инвесторов и приоритетов властей в развитии ряда базовых видов деятельности, таких как транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Однако тут же добавляет:
- С другой стороны, настораживает тот факт, что существуют расхождения в оценке инвесторами и правительством края перспективности ряда обрабатывающих производств. Обрабатывающие производства включаются правительством в число наиболее приоритетных видов деятельности, но по объемам инвестиций и вводам основных фондов в настоящее время являются недостаточно приоритетными с точки зрения инвесторов.
Интересными оказались результаты сравнения мнений экспертов и предпринимателей о состоянии инвестиционного климата в крае. По мнению большинства предпринимателей, инвестиционная активность в крае в период 2010-2012 годов «не изменилась», а, по мнению большинства экспертов - «незначительно улучшилась».
- Однако, - подмечает Сергей Леонов, - большинство опрошенных предпринимателей (62,5%) планируют в ближайшие 12 месяцев крупные инвестиции в развитие собственного предприятия - в строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, - что говорит о положительном восприятии инвестиционной среды.
Эксперты и предприниматели отнесли к наиболее важным факторам, положительно влияющим на состояние инвестиционной среды, инфраструктурный и экономический потенциалы региона, уровень развития нормативно-правовой базы, размер льгот по налогу на прибыль.
В качестве проблем, мешающих ведению бизнеса в Хабаровском крае, 100% предпринимателей выделили «коррупцию на всех уровнях власти», 80% - «избыточно высокие налоги», 72% - «рост цен», 68% - «недостаток квалифицированных кадров», 63% - «недобросовестную конкуренцию».
Авторы исследования обнаружили и недостатки в формировании краевой инвестиционной политики. Среди них выделяется отсутствие явных стратегических приоритетов, из-за чего инвестиционные приоритеты формируются во всех 11 отраслях экономики, от 3 до 12 инвестиционных приоритетов в каждой. Всего же в регионе насчитывается свыше 70 приоритетов. И проблемы с адекватностью механизмов достижения целей, контроля выполнения результатов, считает профессор:
- Пока региональные стратегические документы не стали практическим инструментом развития территории! Это скорее формальность, наличие которой требуется в системе вертикали власти верхним уровнем власти от более низкого. Как следствие, практическая применимость идей, высказываемых в большинстве стратегий регионального развития - невысока. Это характерно почти для всех регионов РФ, и, к сожалению, Хабаровский край не является исключением.
Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог".