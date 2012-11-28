Перевозчики должны будут страховать здоровье своих клиентов на 2 млн руб.

Самая дешевая травма - ушиб, самая дорогая - полный разрыв позвоночника. Правительство утвердило таблицу выплат страховых взносов за перелом или рану, полученные в общественном транспорте. В «РГ» вышло Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего».
Со следующего года перевозчики должны застраховать здоровье своих клиентов на 2 миллиона рублей. «Стоимость» травм определяется в процентах от этой суммы в «Правилах расчета сумм страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевших», утвержденных постановлением правительства.
В них на тридцати листах перечисляется, сколько стоит тот или иной вред здоровью, полученный пассажиром во время поездки на всех видах транспорта (за исключением легкого такси) или в результате аварии на опасном объекте.
Так, потеря 2-3 зубов оценивается в 5 процентов от максимальной суммы компенсации вреда здоровью, то есть в 100 тысяч рублей. Эта травма равноценна ожогам и обморожениям I-II степени площадью от 3 до 5 процентов поверхности тела. За двойной перелом одной челюсти или травматический шок заплатят 200 тысяч рублей.
Перелом голени обойдется страховщикам в 240 тысяч рублей, вывих плеча - 300 тысяч. А 700 тысяч рублей станут компенсацией за потерю кисти до уровня запястья. Необратимое обезображивание лица «стоит» 800 тысяч рублей, а полный перерыв спинного мозга - 1,5 миллиона рублей. Ушиб - всего 2 тысячи. Если у потерпевшего несколько травм разного характера, то выплаты просто суммируются.
Утверждение «таблицы выплат» - важный и своевременный шаг, говорит президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей ЮРЬЕВ. Платить за травмы, полученные в пути, транспортников обязывает Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». Он вступает в силу с 1 января 2013 года. Но страховщики волнуются, что не успеют подготовиться к сроку.
К публикуемому сегодня документу необходимы еще подзаконные акты. Они нужны для начала процедуры лицензирования, а также для определения, сколько будет платить транспортная организация за договор страхования, говорит Юрьев.
Впрочем, если пассажир не застрахован, закон разрешает требовать деньги и с перевозчика. Но, увы, не с каждого. «С РЖД и авиакомпаний деньги получить можно, а вот с маршруточника ничего не спросишь, - рассуждает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. - Но все равно правила расчета - это большой шаг вперед, раньше крупные выплаты оставались на усмотрение перевозчика».
В основном аварии на транспорте влекут за собой механический характер травм - ушибы, переломы, сотрясения мозга. Но постановление определяет, и сколько получат граждане, для которых трагическая поездка обернулась инвалидностью. Для I группы это 2 миллиона рублей, для II - 1,4 миллиона, для III группы - миллион рублей. Если инвалидом стал ребенок, ему положено 2 миллиона рублей. А человеку, которому уже выплачивали деньги от страховщиков, с установлением инвалидности просто доплатят разницу.
Закон об обязательном страховании пассажиров на общественном транспорте предусматривает максимальную сумму возмещения в 2 миллиона рублей.
Но теперь пассажир сможет получить его не только при авариях, но даже в том случае, если, например, маршрутка или автобус резко затормозили и человек упал. Раньше таких выплат не было. Но вот как пассажир будет доказывать, что он получил этот синяк или травму именно в автобусе или маршрутке, пока не ясно.