Перевозчики должны будут страховать здоровье своих клиентов на 2 млн руб.

Но теперь пассажир сможет получить его не только при авариях, но даже в том случае, если, например, маршрутка или автобус резко затормозили и человек упал. Раньше таких выплат не было. Но вот как пассажир будет доказывать, что он получил этот синяк или травму именно в автобусе или маршрутке, пока не ясно.