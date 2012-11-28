Планируется ли в России выпуск трехтысячной банкноты?

«Действительно, проблема с ограниченным температурным диапазоном использования этих банкнот есть. Если их забыть на окне в жаркий день, они могут склеиться. А если оставить на морозе, при сгибании могут разломиться на две части. В наших климатических условиях это решение использовать нет смысла», - объяснил Аркадий Трачук.