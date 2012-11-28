Планшетник под елочку для владивостокца

«Сейчас модно дарить смартфоны или планшеты. Чаще всего такие подарки делают близким людям: детям, супругам, родителям. Люди стараются выбрать последние модели, максимально удобные и функциональные. В предновогодние недели покупателей особенно много. Некоторые приобретают по несколько подарков сразу. Конечно, каких-то моделей или, чаще, цветов хватает не всем, поэтому зачастую людям приходится покупать то, что есть, а не то, что хотелось бы. Сегодня количество клиентов не превышает средней нормы, но уже через две-три недели здесь будет значительно оживленнее», - говорит консультант салона DNS.