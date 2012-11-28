Планшетник под елочку для владивостокца

«Модные» новогодние подарки тянут на 20-30 тыс. рублей
Стоило только выпасть первому снегу, как во Владивостоке все заговорили о приближении Нового года. В магазинах уже сейчас можно найти искусственные ели, украшения и прочую новогоднюю атрибутику. Ну а какой же Новый год без подарков?
В последние годы стало модно дарить различные новомодные гаджеты. Друзьям и коллегам обычно выбирают что-нибудь попроще, а вот на семью многие жители Владивостока средств не жалеют.
Самые прозорливые граждане уже сейчас ходят по магазинам в поисках подарков. Но продавцы отмечают, что основной пик продаж приходится на вторую половину декабря.
«Сейчас модно дарить смартфоны или планшеты. Чаще всего такие подарки делают близким людям: детям, супругам, родителям. Люди стараются выбрать последние модели, максимально удобные и функциональные. В предновогодние недели покупателей особенно много. Некоторые приобретают по несколько подарков сразу. Конечно, каких-то моделей или, чаще, цветов хватает не всем, поэтому зачастую людям приходится покупать то, что есть, а не то, что хотелось бы. Сегодня количество клиентов не превышает средней нормы, но уже через две-три недели здесь будет значительно оживленнее», - говорит консультант салона DNS.
Некоторые покупатели до последнего ждут новогодних акций и скидок, а некоторые просто откладывают все на последний момент, как бы то ни было, в предновогодние дни в магазинах не протолкнуться. Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр. Заманчивые предложения с новогодними скидками - чаще всего банальный способ привлечения клиентов, а цена заранее поднята, чтобы было что снижать. Продавцы знают, когда действительно прибыльные сезоны, и не планируют упускать шанс увеличить свой доход. Поэтому не стоит доверять различным акциям и суперпредложениям.
Различные смартфоны и планшеты разбирают словно горячие пирожки. В последние дни уходящего года полки магазинов обычно уже практически пусты, поэтому советуем покупателям заранее позаботиться о подарках для своих близких.
«Самые продаваемые смартфоны бесспорно выпущены под маркой Apple. Этот бренд также лидирует среди продаж планшетов. Компания прочно заняла лидирующие позиции на рынке, а некоторые покупатели даже не представляют, какой еще телефон или планшет можно купить, если не под яблочным логотипом», - говорит консультант салона-магазина «Связной».
Что касается финансового вопроса, то здесь ситуация достаточно ровная. Популярный iPhone 4S 16Gb в салоне DNS представлен за 22 990 рублей, в «Связном» - за 25 990, в «iShop» - 23 990. Кстати, «ЗР» удалось узнать о предстоящем повышении цен в салоне, который на данный момент предлагает самую приемлемую цену. Повышение связано с предстоящими праздниками и ожиданием наплыва покупателей.
Другой современный гаджет, который мечтает получить практически каждый школьник и огромное количество взрослых людей - iPad new 32Гб Wi-Fi+Cellular. В DNS такая покупка обойдется в 28 990 рублей, в «Связном» и «iShop» - 27 990 рублей.
И, конечно, главный конкурент «яблочного бренда» - Samsung. Последняя модель Samsung Galaxy Note 2 в DNS стоит 25 990 рублей, в «Связном» - 29 990.
Самые продаваемые технические новинки в целом имеют небольшой ценовой разброс. Однако тем, кто хочет сэкономить, все таки стоит обратить внимание на грядущий наплыв покупателей и возможные изменения в цене.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, "Золотой Рог". Фото mobbit.info