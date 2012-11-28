Продвинутым владивостокцам показали Windows 8

К основным особенностям новой ОС относится возможность работы с сенсорными экранами. Создатели отмечают, что Windows теперь поддерживает такую же платформу, что и Android, и популярная сегодня продукция компании Apple. При этом был создан удобный, современный интерфейс и сохранены основные функции, за которые пользователи ценят операционную систему Windows. Также было уделено большое внимание безопасности. Пользователи новой ОС смогут оценить возможность защиты конфиденциальной информации при работе с важными документами и отправкой важной информации, например номеров банковских счетов.