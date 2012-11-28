РЖД могут финансировать проекты полностью за счет внебюджетных средств - глава Минфина

Министерство финансов (Минфин) РФ и Министерство транспорта (Минтранс) РФ прорабатывают возможность проведения дополнительной эмиссии акций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) для финансирования программы по развитию транспортной системы до 2020 г. Об этом сообщил на заседании правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что разночтения между министерствами по возможностям бюджета для финансирования этой программы составляют около 400 млрд руб. "Мы считаем, что эти ресурсы могут быть получены за счет небюджетных ресурсов из железнодорожной отрасли. РЖД может выпустить займы и акции, которые позволяют привлечь даже больше, чем 400 млрд руб.", - сказал А.Силуанов. Он отметил, что в автодорожной сфере подобный механизм невозможен, но в сфере железнодорожного транспорта, где есть тарифы и плата за инфраструктуру, можно использовать допэмиссию акций РЖД для получения внебюджетного финансирования. В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что общий объем финансирования госпрограммы составляет 13,5 трлн руб., из них 7,3 трлн руб. - бюджетное финансирование и более 5 трлн руб. - частные инвестиции. В то же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе заседания правительства призвал "не приуменьшать и не преувеличивать возможности финансирования из федерального бюджета". "Есть определенные финансовые индикаторы, которые нужно учитывать. Если значение долговой нагрузки будет превышено, это может сказаться на стоимости финансирования и возможности привлечения последующих займов и обслуживания существующих займов", - сказал он. В то же время А.Дворкович согласился, что в РФ есть возможности для дополнительного внебюджетного финансирования, "в том числе за счет привлечения пенсионных накоплений, а также средств суверенных фондов государств, которые готовы вкладывать деньги в долгосрочные инфраструктурные проекты на условиях государственно-частного партнерства". "Золотой Рог" по сообщениям СМИ.