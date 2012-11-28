С Банком Москвы выгодно и удобно

Группа ВТБ раскрывает новые возможности для клиентов Банка Москвы
Банк Москвы, один из крупнейших универсальных банков России, стабильно чувствует себя на рынке финансовых услуг, делает ставку на инновации и готов наращивать капиталы. По словам президента-председателя правления Банка Москвы Михаила КУЗОВЛЕВА, розничный бизнес в новой стратегии банка является одним из ключевых направлений деятельности. «Мы планируем существенно повысить эффективность работы нашей розницы и в этой работе активно опираемся на опыт ВТБ24», - отмечает руководитель кредитной организации.
Банк Москвы продолжает следовать традиции надежного сбережения средств, приморские клиенты банка могут в этом убедиться.
Простым и логичным депозитным предложением банка являются вклады на любой вкус и кошелек. «Мне выгодно» и «Мне удобно» - вклады, которые предлагают своим владельцам целый спектр возможностей хранения средств в рублях и валюте.
В первом случае депозит позволяет накопить необходимую сумму в рублях или валюте, начиная с 1 тыс. рублей или $30 или евро. Т. е. подходит для клиента даже с самым скромным достатком. Интересно, что минимальная сумма пополнения не ограничена, например, вы можете пополнить вклад даже на 1 рубль. Если же сумма вклада при пополнении увеличится до границы следующего суммового диапазона, уже со следующего дня ставка по вкладу будет автоматически увеличена.
Cрок вклада «Мне выгодно» клиент может определить самостоятельно при заключении договора, вплоть до конкретного дня (от 91 до 1095 дней), что удобно при накоплении средств к определенной знаменательной дате, отпуску и т. д. Начисленными процентами по вкладу можно пользоваться по своему усмотрению: сохранять на вкладе для их капитализации, при этом снимать в любое время. Если же понадобятся средства в сумме большей, чем начисленные к этому моменту проценты, то после 181 дня действия договора возможно однократное частичное снятие средств со вклада до суммы неснижаемого остатка.
Банк Москвы так же создал благоприятные условия и для досрочного расторжения: при снятии средств ранее установленного договором срока проценты будут сохранены в размере 80% от ставки по договору (по истечении 181 дня). Пенсионеры, пожелавшие открыть подобный вклад, получают дополнительный бонус - ставка для них будет увеличена на 0,25 - 1% в зависимости от выбранного срока и суммы вклада.
Вклад «Мне удобно» во многом совмещает возможности предыдущего предложения Банка Москвы (например, минимальная сумма пополнения, индивидуальный срок, капитализация процентов и льготное досрочное расторжение по истечении 396 дней), при этом предлагая клиентам свободу действий - неограниченное количество раз пользоваться частью вклада в любое время до неснижаемого остатка.
Банк Москвы осознанно разработал разнообразную линейку депозитов, в которой клиент с любым достатком найдет привлекательный для себя вариант.
«Система Private Banking не нуждается в комментариях: индивидуальный подход и специальные ставки для vip-клиентов в лучших традициях кредитной организации, которая входит в топ-5 крупнейших банков страны», - замечает Андрей ВОРОБЬЕВ, заместитель директора по розничному бизнесу Владивостокского филиала Банка Москвы.
Все вклады Банка Москвы застрахованы и, разумеется, имеют массу других плюсов, от автоматической пролонгации до ежемесячного начисления процентов на счет. Все подробности можно уточнить на официальном сайте Банка Москвы (www.bm.ru) и у специалистов в офисе банка. Рассчитать доходность вкладов и даже сделать заявку на открытие вклада можно на официальном сайте банка. Затем в удобное для клиента время с ним свяжется специалист банка во Владивостоке, пояснит подробности и пригласит для подписания договора.
Какой вклад выбрать? Разумеется, каждый решает для себя сам. Однако очевидными преимуществами размещения свободных денежных средств в Банке Москвы являются исключительная надежность банка, подтвержденная многолетней работой на финансовом рынке страны и доверие более чем 9 млн клиентов по всей стране, выбравших в качестве финансового партнера - Банк Москвы. Досье "ЗР" Банк Москвы основан в 1995 году. С 2011 года основным акционером банка является Группа ВТБ (94,87%). Сегодня Банк Москвы развивается как самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ. Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг банка по версии Moody's Investors Service - Ba2, по данным Fitch Ratings - ВВВ. Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и 9 млн частных клиентов. На 1 августа 2012 года в регионах России работало 162 подразделения банка. Генеральная лицензия Банка России № 2748 от 10 августа 2012 г. Реклама.
Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог".