С Банком Москвы выгодно и удобно

Cрок вклада «Мне выгодно» клиент может определить самостоятельно при заключении договора, вплоть до конкретного дня (от 91 до 1095 дней), что удобно при накоплении средств к определенной знаменательной дате, отпуску и т. д. Начисленными процентами по вкладу можно пользоваться по своему усмотрению: сохранять на вкладе для их капитализации, при этом снимать в любое время. Если же понадобятся средства в сумме большей, чем начисленные к этому моменту проценты, то после 181 дня действия договора возможно однократное частичное снятие средств со вклада до суммы неснижаемого остатка.