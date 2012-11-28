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Смартфоны в России идут нарасхват

28 ноября 2012, 11:02
По результатам 3 квартала 2012 года в России было продано 3,4 млн смартфонов.
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Связь

По результатам 3 квартала 2012 года в России было продано 3,4 млн смартфонов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов выросли на 60%. Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов по итогам 3 квартала 2012 года составила 29%. Такие данные приводятся в обзоре розницы МТС.

В рейтинге популярности мобильных операционных систем в сегменте смартфонов на российском рынке в 3 квартале лидерство упрочила платформа Android - доля смартфонов на этой ОС увеличилась до 62,6%. Доля ОС Symbian сократилась до 12,6%.

«Рынок телефонов в России продолжает расти, в первую очередь, за счет смартфонов, - отмечает вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Вадим САВЧЕНКО. - Этот тренд находит отражение и в операторском бизнесе - темпы роста объемов мобильного дата-трафика соизмеримы с динамикой развития рынка смартфонов. Потребляемый трафик данных в мобильных сетях растет примерно в 1,5 раза ежеквартально в течение последнего года».

"Золотой Рог".

#Новости#Связь#Дальний Восток#Рынки
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