Смартфоны в России идут нарасхват

По результатам 3 квартала 2012 года в России было продано 3,4 млн смартфонов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов выросли на 60%. Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов по итогам 3 квартала 2012 года составила 29%. Такие данные приводятся в обзоре розницы МТС.