Спецвыпуск "Золотого Рога" "Компании": Поход к Тихому океану

Драйвером роста дальневосточной экономики по-прежнему являются природные ресурсы
Начиная с 2002 года Рейтинговое агентство Издательской компании «Золотой Рог» формирует ежегодные рейтинги 100 крупнейших компаний Дальнего Востока - ТОП - 100 по величине выручки и по эффективности бизнеса - и анализирует тенденции в развитии большой экономики региона, во всяком случае, ее корпоративном секторе. Напомним эти тенденции, которые получили отражение в нашем рейтинге 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам предыдущего 2010 года: отложенный рост, огосударствление и нацеленность на «полуфабрикат» для АТР. Эти процессы и дали весомые результаты в 2011 году.
Экономический язык 2011 года России изобиловал тремя терминами: «инновации», «инвестиции», «мировой кризис», а для Дальневосточного региона еще одним - «саммит АТЭС». Создавалось впечатление, что влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона распространяется лишь на экономику Дальнего Востока.
Инерция «западников» по-прежнему велика не только в российском обществе, но и финансово-правительственных кругах. Хотя у них под рукой куда больше цифр для сравнения. Например, доля стран АТЭС в мировом валовом продукте - 57% и всего 23% - во внешнеэкономическом обороте России. И этот диссонанс - итог инерции смотреть на Европу и далее через Атлантику, хотя мировые пути все чаще пролегают через Тихий океан.
К счастью для региона (или несчастью? Это уж рассудит история, когда станет ясно, что из этого вышло), Владимир ПУТИН, еще в бытность президентом второго срока, послал на Дальний Восток российские госкорпорации. Пусть даже в пику Евросоюзу, не желающему признавать державность России, но повернули на Восток вовремя, как вскоре выяснили, «Роснефть» и «Газпром». За ними вслед власть собрала инвесторов, чтобы построить европейский город в Азии и тем самым не ударить в грязь лицом перед главными партнерами России в ближайший век. В итоге экономика Дальневосточного региона весь 2011 год прожила под «звездой» ожидания саммита АТЭС во Владивостоке, который всем чохом даст путевку в мировой экономический центр АТРа. Так мечталось… Под звездами АТЭС строим фундамент для роста
Жили и работали, как выясняется, неплохо. Индекс промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе за 2011 год вырос на 7,5% к 2010 году, тогда как по России он составил всего 4,7%. Это позволило местным властям заявить: «Мы вышли на темпы соседей». Однако Китай смог обеспечить рост ВВП в 9,2% за один 2011 год, а ДВ регион - 13% за пять лет, начиная с кризисного 2008-го (к 1990 году приросли всего на 3,6%).
Поскольку наш первый рейтинг составлен по главному показателю - темпам роста выручки компаний, то приведем лишь одну абсолютную цифру: ВРП Дальнего Востока по итогам 2011 года составил 2,3 трлн рублей. Это чтобы соотносить доли крупных игроков в регионе, которые и делают сегодня погоду на Востоке России.
Издавна главным индикатором здоровья экономики считается строительство, которое начинает экономический рост и влечет за собой развитие смежных отраслей, начиная с производства цемента и заканчивая увеличением объема потребления электроэнергии новыми объектами и развитием машиностроения. Однако, проанализировав темпы роста лидеров ТОП - 100, понимаешь, что списывать экономический рост ДВ России только на строительный бум подготовки к саммиту необъективно. И даже завершение в 2011 году прокладки трубопроводов (ВСТО-2 и газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток») еще не сказало своего слова. Уверены, что еще скажет.
Дело в том, что, помимо строительного блока региона, на возведение инфраструктуры во Владивостоке оказались завязаны компании от Франции до Америки, а главные подряды пришлись все-таки на московских адресатов. Впрочем, на саммитовский Владивосток за 4 года в общей сложности было инвестировано всего 679,3 млрд рублей, треть которых составили бюджетные средства. Остальное - средства корпораций, которые имеют в регионе свои интересы. Их инвестиции в основной капитал и стимулировали рост экономики на Дальнем Востоке. Однако в нашем ТОП - 100, как и в строительной отрасли региона, статистика выглядит весьма противоречивой.
Несомненно, строительная компания №1 на Дальнем Востоке - ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» (6-е место в ТОП - 100). Сегодня она готовится к акционированию и, будем надеяться, сохранит свое место в ТОПе крупнейших компаний региона. Остальные главные игроки на восточных стройплощадках - вне юридической досягаемости, т. е. «вахтовики». В Приморье накануне саммита с трудом насчитали, что 46% строительных объемов в 2011 году выполнено «чужими» компаниями (в 2010 году - 52%).
В целом треть объемов строительства в ДФО в 2011 году пришлась именно на Приморье. За год они выросли на 14,1%. И это рост к росту. Ведь в предыдущий год на стройплощадках будущего «центра международного экономического сотрудничества» осваивали даже больше. Это помогло накачать мускулы нескольким местным строительно-инжиниринговым компаниям, что и нашло отражение в рейтинге ТОП - 100 крупнейших компаний ДВ. Большей частью здесь присутствуют приморские строители и «дочки» Управляющей компании «Востокцемент». Но судьба строительных мощностей, аккумулированных в Приморье, таких как «Тихоокеанская мостостроительная компания», «ДВ строительно-промышленная компания», остается под вопросом. Будут ли востребованы их опыт и созданная строительно-техническая база дальше? Логически - да.
Дальнейшая программа обустройства восточной территории требует развитой базы стройиндустрии, но, судя по ТОП - 100, ставка делается на привозные стройматериалы.
Так, Республика Саха (Якутия) смогла в 2011 году дать прирост строительства в 12,5%. Второй результат по ДФО, но на три порядка меньше требуемого. Якутия в значительной степени софинасировала социальные объекты. Одновременно, готовилась к своему «саммиту» - спортивным играм «Дети Азии», республике пришлось вложиться в инфраструктуру, начиная с аэропорта, автодорог и заканчивая новыми стадионами и 10 школами. Обеспечили строительные объемы российские корпорации, ведущие свои промышленные проекты на Северо-Востоке. Здесь завершено сооружение железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск и первой очереди ветки к Эльге, реализованы и реализуются крупные энергетические проекты, начиная с обустройства ВСТО-2 и заканчивая линиями электропередач.
Однако ТОП - 100 показывает, что в республике налицо дефицит строительных мощностей. Игроки на строительном рынке маломощные - из полтысячи членов СРО «Союз строителей Якутии» можно назвать от силы 18 средних компаний (в форме ООО) с общей численностью 1830 строителей. Возвести школу могут, а вот мост через реку Лена - вряд ли.
Схожая картина и в других регионах ДФО. Исключением могут быть разве что Хабаровский край, где базируется главный генподрядчик ДФО - ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», да Амурская область, которая сохранила крупного генподрядчика промышленных объектов «Буреягэсстрой». Но именно в Якутии станет ясно, по какому пути пойдет строительный комплекс Дальнего Востока - вахтовым методом, наращиванием дочерних филиалов или созданием собственных строительных мощностей? Получив инвесторов в лице Инвестфонда РФ, ОАО «РусГидро», АК «АЛРОСА», уранового холдинга «АРМЗ» и угольного холдинга «Колмар», ОАО «Южно-Якутская корпорация» начинает реализацию мега-проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Даже если удастся привлечь вахтовым методом строителей из центра, остро встает вопрос местной стройиндустрии, судя по годовым показателям представителей местной стройиндустрии.
Без создания корпоративного строительного бизнеса в регионе трудно ожидать поступательного экономического развития территорий. И процесс укрупнения, слияний и поглощений в этой отрасли еще впереди. Главное - есть заказ, который после проведения саммита АТЭС во Владивостоке из разряда программ переходит в проектную документацию строительно-монтажных работ. Восток манит ресурсами
Ресурсная составляющая остается главной осью освоения территории. Похоже, фундаменталисты в российском правительстве не изменили своего мнения, что основа любой экономики - энергетика и ресурсы. Будет «пища» для индустрии - будут и силы для развития. У Тихоокеанской России того и другого много. Во всяком случае, северо-восточную оконечность азиатского континента Бог не обделил запасами нефти, газа, угля, благородных металлов… Эти ресурсы и составляют главный интерес российских и международных корпораций в регионе. И все-таки «алмазом» Дальнего Востока (компанией №1 по выручке) остается ОАО АК «АЛРОСА» (г. Мирный).
Саммит АТЭС открыл дорогу новым инвестициям в инфраструктуру региона, но торили тропу российские корпорации, которые еще в «нулевые» обратили свои взоры на восход солнца и застолбили здесь ниши. Теперь они снимают дивиденды с Дальнего Востока. Правда, вкладывать им пришлось и приходится куда больше коллег. Инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке за год выросли на 21,4%, тогда как рост по России в 2,5 раза меньше. При отсутствии инфраструктуры в регионе бизнесу приходится создавать ее самому на весьма призрачных условиях государственно-частного партнерства, больше смахивающего на общественный договор «ты мне - я тебе».
В 2011 году те, кто прежде инвестировал в переработку, увязал свой бизнес-план с государственными целями и корпорациями (сегодня без этого никак нельзя), уже получили опережающий рост. Весомую прибавку в ТОП - 100 обеспечило автосборочное производство ООО «Соллерс-ДВ». И все же к показателям роста обрабатывающих производств на Дальнем Востоке - 14,6% против 6,5% по России - привела долгосрочная стратегия ухода от вывоза необработанного сырья в ресурсных отраслях.
Примером тому может быть ОАО «Полиметалл» - одна из ведущих групп по добыче золота и серебра в России. Из 6 компаний корпорации, осуществляющей свою деятельность в России и Казахстане, 4 действуют на территории ДФО - на Колыме, Чукотке и в Хабаровском крае. «Полиметалл» концентрировал внимание на инвестициях как в новые, так и действующие перерабатывающие предприятия, создав логистическую бизнес-модель, объединяющую все месторождения. Только за два года 2010-2011 капитальные затраты корпорации составили $925 млн.
Так, в 2011 году введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика в Албазино, что позволило начать отгрузки концентрата пока в Китай, а потом - на собственный Амурский ГМК. Его строительство было завершено в декабре того же года, и здесь сразу началась углубленная переработка концентрата. Модернизированы Омсучанская («Дукатский ГОК») и Кубакинская фабрики (Омолон). Генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий НЕСИС вправе гордиться: «Мы достигли рекордного показателя в производстве золота в 2011 году». А ведь при этом годовая добыча золота практически не изменилась, а содержание металла в имеющихся месторождениях оказалось даже ниже былого. Те же тенденции у «Полиметалла» в производстве серебра и меди - от вывоза руды и концентрата здесь вышли на готовый полуфабрикат.
На фоне лидеров явно видны утраченные возможности других участников нашего ТОП - 100. Например, ОАО «Алданзолото ГРК» (корпорации «Полюс золота») снизила добычу золота, обеспечив рост выручки за счет цен на рынке. Британская компания Highland Gold Mining, работающая на трех действующих месторождениях, в том числе Многовершинное и Белая Гора в Хабаровском крае, и вовсе уменьшила добычу золота на 8%, объяснив это освоением новых горизонтов.
Для объективности напомним: цена на золотую унцию растет уже 9 лет, и 6 сентября 2011 года на Лондонской бирже был достигнут исторический максимум в $1895 за унцию, в целом за год цена выросла на 29%. При этом золотопромышленники региона не упустили волну спроса на мировом рынке. Своевременно вложенные в инфраструктуру и в переработку инвестиции и позволили нарастить объемы. В итоге Дальний Восток дает сегодня 55% добычи золота, имея лишь 40% общероссийских запасов.
Конъюнктура мирового рынка оказалась на руку владельцам шахт и угольных разрезов. В Китае увеличивается внутренний спрос на уголь и сокращается экспорт. На руку сыграли погодные катаклизмы 2011 года в Австралии и холодная зима в Европе. Например, соотношение цены на уголь и газ уже подстегнуло Великобританию на замещение газовой генерации угольной. Угледобывающие компании региона оказались готовы к возрастанию спроса на энергетическое сырье.
Так, предприятия «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) за 10 лет увеличили добычу угля почти в три раза - до 92,2 млн тонн в 2011 году. СУЭК стала в России угольной компанией № 1 и вошла в число крупнейших в мире. Конечно, ей еще далеко до соседки по АТРу - китайской госкомпании «Шэньхуа групп», которая с годовой добычей в 400 млн тонн занимает 2-е место на планете. Далеко и дальневосточным дочкам СУЭК до ее активов в Восточной Сибири. Доля представленных в нашем рейтинге ОАО «Приморскуголь» и ОАО «Ургалуголь» в раскладе корпорации невелика - всего 9,2% (4,2% по выручке).
Зато быстро набирает обороты дальневосточный форпост металлургической корпорации «Мечел» в Якутии - ОАО ХК «Якутуголь». В 2011 году объем добычи ХК «Якутуголь» составил 8 млн тонн угля, или 30% добычи от материнской корпорации «Мечел-Майнинг», созданной на базе выделения горнодобывающих активов «Мечела». Основным производственным активом холдинга «Якутуголь» в 2011 году являлся угольный разрез «Нерюнгринский». А освоение крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения, которое в августе 2011-го выдало первые тонны каменного угля, изменит расклад и в корпорации «Мечел-Майнинг», и в угледобыче региона в целом.
Сегодня основным сдерживающим фактором для угольного бизнеса Восточной Сибири и Дальнего Востока стали растущие транспортные расходы (до 75% себестоимости) в связи с нехваткой транспортных путей и портовых мощностей. Так, каждый свободный причал в южном Приморье - будь то бывший рыбный пирс или судоремонтная стенка - стал угольным терминалом.
Отметим, что региональный бизнес активно ищет альтернативные РЖД пути для грузового потока. Если крупный бизнес работает напрямую с транспортными интеграторами, такими как FESCO, МАЕРСК, РЖД, развивая собственные логистические службы, то средний и мелкий бизнес отдал свою логистику на аутсорсинг. В числе быстроразвивающихся направлений - мультимодальные перевозки грузов, в том числе контейнерные из стран и в страны АТР, доставка сборных грузов, услуги таможенного оформления. Одна из последних
Как оказалось, в странах АТР из России ждут лишь сырье, в лучшем случае - полуфабрикат, и не готовы потесниться на рынке готовой продукции. Похоже, усугубит эту проблему для дальневосточных рыбаков вступление России в ВТО.
2011 год для них оказался самым «урожайным». По данным Росрыболовства, рыбная отрасль по темпам роста ВВП и валовой добавленной стоимости уверенно занимает первое место среди основных отраслей экономики России. А вот, по мнению полпредства в ДФО, рыбопромышленный бизнес мог давать большую отдачу. Объем вылова водных биоресурсов в Тихоокеанском бассейне составил 2,8 млн тонн - 109,3% к уровню 2010 года и 60% общероссийской добычи. Однако программа «рыба - на берег» принесла слишком мизерные плоды, считает полпред. А согласно исследованиям рынка консервов и пресервов из морепродуктов, проведенным компанией Intesco Research Group, за 2011 год объем российского производства консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов увеличился на 7,5%, а продукции рыбопереработки - на 10,7%. Около трети данной продукции - дальневосточного происхождения.
Сколько бы ДВЖД ни трубила о скоростных рыбных составах на запад, за Уралом дальневосточная рыба становится невостребованной ввиду дороговизны. Полки магазинов забиты норвежской рыбой даже в рыбной вотчине - на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Здесь транспортная составляющая оказывается доступной для торговых сетей. Почему? В одном можно согласиться с контролирующими органами, самый непрозрачный бизнес сегодня начинается с выгрузки рыбы на берег. Потому в нашем ТОП - 100 рокировок среди рыбацких компаний не наблюдается: квоты на вылов дают стабильность на 10 лет.
Впрочем, война за биоресурсы уже началась. И вступление в ВТО дает лишний козырь иностранному капиталу. Сегодня, с согласия государственной политики, он присутствует и в 300-мильной зоне промыслов, и на дальневосточной пашне. Если сектор пищевой переработки демонстрирует стабильность - новичков в ТОПе не прибавилось, то в агропроме Дальнего Востока все та же непрозрачность.
Впрочем, упрекать в этом дальневосточный бизнес, который таким образом защищался от криминала и коррупции в «нулевые», не справедливо. К сожалению, моду на закрытость на Дальнем Востоке упрочили крупные российские корпорации, заглатывая акционерные общества, превращая их в филиалы, дочерние и зависимые структуры, чаще всего в форме ООО. А нередко и уводя активы из региональной юрисдикции.
Признаем, что наш ТОП - 100 уже не полон. Бизнес-карта Дальнего Востока меняется на глазах. Ностальгировать по этому поводу поздно. Приведут ли перемены к появлению новой экономики региона, в первую очередь зависит от создания эффективной модели бизнеса.
Елена БАРКОВА, "Золотой Рог".
Полностью рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока опубликован в ноябрьском номере межрегионального журнала «Дальневосточный капитал».