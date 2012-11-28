Спецвыпуск "Золотого Рога" "Компании": Поход к Тихому океану

К счастью для региона (или несчастью? Это уж рассудит история, когда станет ясно, что из этого вышло), Владимир ПУТИН, еще в бытность президентом второго срока, послал на Дальний Восток российские госкорпорации. Пусть даже в пику Евросоюзу, не желающему признавать державность России, но повернули на Восток вовремя, как вскоре выяснили, «Роснефть» и «Газпром». За ними вслед власть собрала инвесторов, чтобы построить европейский город в Азии и тем самым не ударить в грязь лицом перед главными партнерами России в ближайший век. В итоге экономика Дальневосточного региона весь 2011 год прожила под «звездой» ожидания саммита АТЭС во Владивостоке, который всем чохом даст путевку в мировой экономический центр АТРа. Так мечталось… Под звездами АТЭС строим фундамент для роста