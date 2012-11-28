Средняя стоимость кв. м квартир в многоэтажках Владивостока составила 70 тыс. руб.

- Теперь решение о проведении кадастровой оценки будет принимать субъект федерации. То есть органы исполнительной власти должны будут сформировать перечень объектов, заключить договор с оценщиком, утвердить результаты оценки. Оценщики, привлеченные к работе, должны провести оценку и представить отчет на экспертизу. Стоит сказать, что сроки проведения экспертизы очень жесткие - 30 дней с даты составления отчета, включая и повторную экспертизу (после устранения недочетов). После этого в течение 10 рабочих дней с момента принятия отчета заказчик работ утверждает эти результаты, и в течение 5 дней отчет направляется в федеральный орган исполнительной власти. В течение 10 дней необходимо документ опубликовать. После того, как документ выставлен на суд общественности, начинает работать комиссия. В Приморье Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости создана 26 октября 2012 года. В состав этой комиссии, кстати, вошел представитель Национального совета по оценочной деятельности. Срок для оспаривания результатов оценки в комиссии – 6 месяцев. На мой взгляд, времени на рассмотрение всех споров у комиссии очень мало.