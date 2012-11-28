Топливная ситуация во Владивостоке: Утром газ, вечером уголь...

ДГК начала переводить на газ свои ТЭЦ осенью 2011 года, после запуска газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (на него «Газпром» потратил $10 млрд). Однако перебои с топливом начались сразу: по данным «РАО ЭС Востока», ограничения случались уже 15 раз, пять из которых были «критичными» - с полным прекращением подачи газа. Вначале газовики объясняли проблемы браком при строительстве трубы и низким уровнем транспортировки газа, из-за чего образовывались гидратные пробки. Но гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ сетовал на перебои с газом и в июне 2012 года.