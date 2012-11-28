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Торговля растет на зарплате хабаровчан

28 ноября 2012, 17:31
Среднестатистический хабаровчанин ежемесячно тратит в течение 2012 года на покупки в магазинах и на рынках около 14,7 тыс. рублей.

Среднестатистический хабаровчанин ежемесячно тратит в течение 2012 года на покупки в магазинах и на рынках около 14,7 тыс. рублей.

При этом общий объем розничной торговли в городе за 10 месяцев составил 86,3 млрд рублей, что на 13% больше показателей того же периода 2011 года. По данным пресс-службы мэрии, в торговле работают 58% всех предпринимателей, занятых в экономике города. Способствуют росту торговых оборотов увеличение реальной заработной платы, которая стала выше на 8% и обеспечивает 3,8 прожиточных минимума. Один из важнейших макроэкономических показателей - уровень безработицы - остается минимальным. По состоянию на 18 ноября он был равен 0,36%, что в несколько раз меньше краевых и общероссийских цифр

"Золотой Рог" по материалам пресс-служб.

#Новости#Экономика#Хабаровск#Общество
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