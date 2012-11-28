Торговля растет на зарплате хабаровчан

При этом общий объем розничной торговли в городе за 10 месяцев составил 86,3 млрд рублей, что на 13% больше показателей того же периода 2011 года. По данным пресс-службы мэрии, в торговле работают 58% всех предпринимателей, занятых в экономике города. Способствуют росту торговых оборотов увеличение реальной заработной платы, которая стала выше на 8% и обеспечивает 3,8 прожиточных минимума. Один из важнейших макроэкономических показателей - уровень безработицы - остается минимальным. По состоянию на 18 ноября он был равен 0,36%, что в несколько раз меньше краевых и общероссийских цифр