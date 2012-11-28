В Приморье падает добыча полиметаллических руд и вольфрама

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Добыча полиметаллических руд на рудниках ОАО «ГМК «Дальполиметалл» за 9 месяцев 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, объем добычи цинка сократился на 5,4% и составил 13,8 тыс. тонн, добыча свинца снизилась на 14,4% и составила 8,3 тыс. тонн.