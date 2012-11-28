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В Приморье падает добыча полиметаллических руд и вольфрама

28 ноября 2012, 11:24
Добыча вольфрама в Приморском крае снизилась на 18,4% и составила немногим более 2,4 тыс. тонн.
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Недра

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Добыча полиметаллических руд на рудниках ОАО «ГМК «Дальполиметалл» за 9 месяцев 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, объем добычи цинка сократился на 5,4% и составил 13,8 тыс. тонн, добыча свинца снизилась на 14,4% и составила 8,3 тыс. тонн.

Добыча вольфрама в Приморском крае снизилась на 18,4% и составила немногим более 2,4 тыс. тонн. Добычу вольфрама ведут ОАО «Приморский ГОК» на месторождении «Восток-2» и КГУП «Примтеплоэнерго» на месторождении «Лермонтовское».

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".

#Новости#Недра#Приморье#Бизнес
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