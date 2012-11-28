В Приморье три тигренка вышли на территорию воинской части

На место незамедлительно была направлена оперативная группа управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края с целью выяснения причин случившегося. В данный момент на месте работают специалисты управления охотничьего надзора Приморского края и пытаются выяснить, почему животные вышли из леса и где сейчас находится тигрица, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.