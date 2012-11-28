Мы любим рассуждать о том, что призыв «валить из Рашки» обретает все больше сторонников, но при этом не задумываемся, что на самом деле чаще всего эмигрируют не люди, а их деньги. Причина проста: заработки в Москве и окрестностях, а также в нефтедобывающих регионах выше среднеевропейских. Цены, увы, тоже. Вот и вырисовывается вполне логичная стратегия: зарабатывать здесь, а тратить «там». О том, что слетать на распродажу в Лондон гораздо дешевле, чем одеться на столичной «барахолке», сегодня знают практически все. Значительная часть россиян, к тому же, пользуются зарубежными сайтами для заказа всего, что можно переслать почтой: от гаджетов до шуб. Недаром по инициативе российских торговцев Минкомсвязи сейчас рассматривает вопрос об усложнении правил покупки на зарубежных интернет-ресурсах.