Владимир Миклушевский ответит на вопросы приморцев в прямом эфире

За неделю до выхода программы на сайтах ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья были открыты формы для приема вопросов губернатору от жителей края. Главе региона пришло более 500 вопросов. Ограниченное время программы, по понятным причинам, не позволило озвучить их все в эфире. Ответы на все обращения будут направлены до конца года.