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Владимир Миклушевский ответит на вопросы приморцев в прямом эфире

28 ноября 2012, 11:39
Прямой эфир с губернатором Приморского края состоится 29 декабря.

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Прямой эфир с губернатором Приморского края состоится 29 декабря. Трансляция пройдет в эфире сразу нескольких телеканалов и радиостанций Приморья. Владимир Миклушевский ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире, в течение всей передачи можно будет задать свой вопрос по телефону, SMS и электронной почте.

Предыдущая программа «Разговор с губернатором» прошла в эфире ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья 17 ноября, ее продолжительность составила 42 минуты. В рамках передачи были затронуты темы, актуальные сегодня в крае – модернизация здравоохранения, инвестиционные проекты и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

За неделю до выхода программы на сайтах ГТРК «Владивосток» и Общественного телевидения Приморья были открыты формы для приема вопросов губернатору от жителей края. Главе региона пришло более 500 вопросов. Ограниченное время программы, по понятным причинам, не позволило озвучить их все в эфире. Ответы на все обращения будут направлены до конца года.

#Новости#Приморье#Политика
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