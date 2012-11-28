Владимир Миклушевский: "Приморье ждет инвестиций в высокие технологии"

Владимир Миклушевский сообщил, что в настоящий момент подписаны соглашения с инвесторами на реализацию крупнейших проектов в нефтегазохимической отрасли. «Сегодня мы начинаем реализовывать проект вместе с «Газпромом» по строительству завода сжиженного природного газа в Хасанском районе. В дни саммита АТЭС был заложен камень в завод нефтехимии вблизи Находки. Завод на первом этапе будет производить полипропилен и его производные, на втором этапе бензины. Это очень важно, так как Приморье - автомобилизированный регион, в нем количество автомобилей на душу населения в два раза больше, чем в Москве», - заявил губернатор. Владимир Миклушевский обозначил и крупнейшие производственные проекты. Так, в городе Большой Камень сейчас идет строительство крупнейшей на Дальнем Востоке судоверфи, которая будет выпускать крупнотоннажный флот, танкеры для перевозки нефти и газа. Авиастроительный завод в Арсеньеве в 2013 начнет летные испытания многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Губернатор подчеркнул, что привлечение инвесторов в эти отрасли, помимо очевидных плюсов виде экономического роста региона, поможет развитию высоких технологий в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. «Когда мы говорим об инвестициях, то, конечно, ставим задачи - привлечение инвестиций, которые принесут в регион высокие технологии, здесь все очень просто и очень понятно. Например, проект «Соллерс-Дальний Восток». Когда мы перейдем от крупносборочного производства к полносборочному, то понятно, что вместе с автокомпонентами придут и высокие технологии», - добавил глава региона.