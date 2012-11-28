Владивостокская ТЭЦ-2 переходит на голубое топливо

В конце октября завершился второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 по переходу на газ. К шести котлоагрегатам, которые начали работать на газе в прошлом году, добавилось еще два. Оставшиеся шесть пока продолжают работать на угле. В будущем году на газ планируется перевести еще два котлоагрегата, и полностью завершить реконструкцию намечено в 2014 году, когда все 14 котлоагрегатов станут использовать более экологически чистый вид топлива. Корреспондент «ЗР» побывал на ТЭЦ-2 и своим глазами увидел произошедшие перемены.
Конечно, перевод котлоагрегатов на газ потребовал повышения квалификации персонала, работающего на станции. Их обучали на спецкурсах, посылали практиковаться на хабаровские электростанции, которые уже давно работают на газе. Учеба продолжается и сейчас.
Машинисты котлов управляют многоэтажными котельными агрегатами с помощью обыкновенной компьютерной мышки, имея перед глазами на мониторах информацию обо всех технологических процессах по выработке тепла и энергии, идущих на отдельных котлах. Отсюда вся информация о работе станции стекает на главный пульт управления. С частичным переходом на газ в котельном цехе стало чище и дышится намного легче.
«То, что переход на газ делается не одномоментно, а в течение нескольких лет, имеет определенные плюсы, - отмечает главный инженер предприятия Евгений МАЛЕВАННЫЙ. - За это время должна отладиться работа газопровода и подача газа станет более устойчивой - в минувшем зимнем сезоне из-за гидратных пробок на трассе газопровода реконструированные котлоагрегаты дважды приходилось переводить на резервное топливо - мазут. Но на резервном топливе со своих четырех емкостей-пятитысячников электростанция сейчас может работать 5-6 дней, в течение которых газовики должны устранить неполадки на газопроводе. На нынешнем переходном этапе именно котлоагрегаты, работающие на угле, позволяют станции обеспечить устойчивую работу в подобных ситуациях».
Кроме того, поставщикам угля тоже немаловажно, чтобы их продукция была еще какое-то время востребована - чтобы под нее найти новых потребителей или создать шахтерам новые виды занятости. С полным переходом ТЭЦ-2 на газ использование угля на ней станет невозможно. Безусловно, и сам объем работ по газификации предприятия, оцениваемый почти в 6 млрд рублей, довольно большой, однако параллельно ремонтникам приходится выполнять и ремонт прочего оборудования.
Подготовку к зимнему сезону энергетики успешно завершили, получив соответствующий паспорт готовности.
Стоит отметить, что переход главной печки Владивостока на газ уже сейчас дает городу определенную выгоду. Вредные выбросы ТЭЦ-2 через 180-метровые трубы уменьшились до нормативных, немного стихли жалобы на дым от жильцов соседних с предприятием микрорайонов. Кстати, в период проведения саммита АТЭС электростанция полностью работала на газе и ее трубы практически не дымили. Естественно, в прошлом остались штрафы «за экологию».
В перспективе предприятие сможет вернуть в общее пользование города территории, используемые сегодня в качестве золоотвалов, а это около 120 га. После рекультивации они могут быть включены в оборот и найти более ценное применение. Получат возможность без оглядки на «вредное воздействие» застраиваться новые соседние с электростанцией земли.
Сейчас, пока «минус» на улице еще слабоват, из восьми газовых котлоагрегатов ТЭЦ-2 работает шесть, и из шести угольных - три. Но в сильные морозы энергетикам приходится запускать в работу все имеющееся у них оборудование, хотя в идеале всегда желательно иметь один-два котла в резерве. В минувшую зиму холодный период, когда надо было работать на полную мощность, оказался дольше обычного. Надо надеяться, что предстоящая зима будет теплее.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".