Владивостокская ТЭЦ-2 переходит на голубое топливо

Сейчас, пока «минус» на улице еще слабоват, из восьми газовых котлоагрегатов ТЭЦ-2 работает шесть, и из шести угольных - три. Но в сильные морозы энергетикам приходится запускать в работу все имеющееся у них оборудование, хотя в идеале всегда желательно иметь один-два котла в резерве. В минувшую зиму холодный период, когда надо было работать на полную мощность, оказался дольше обычного. Надо надеяться, что предстоящая зима будет теплее.