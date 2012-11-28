Вместе с потерей молодого населения Дальневосточный регион теряет основу для устойчивого развития

Сегодня на территории ДФО проживают около 1,5 млн человек, относящихся к категории молодежи. При этом в последние 7 лет Дальний Восток покинули более 250 тыс. жителей в возрасте от 15 до 30 лет. Уехать отсюда желает и большинство школьников. Вместе с потерей молодого населения, макрорегион теряет основу для устойчивого развития, поскольку замена коренных дальневосточников мигрантами на рынке труда получается неадекватной с точки зрения квалификации и ущербной с позиций готовности связать свою жизнь с судьбой восточных регионов России.
Анализируя настроения молодежи, заместитель полпреда президента в ДФО Сергей ЛЕВКОВ оперировал данными социологических исследований, проведенных в 2011 году Дальневосточной академией государственной службы. Оказывается, что важнейшей ценностью молодые дальневосточники считают здоровье. Во всяком случае, большинство опрошенных - 48% - в шкале из 18 ценностей на первое место поставили здоровье. На втором месте с 30% оказалась возможность получения образования. На третьем с 29% - решение жилищных проблем. Больше всего молодые люди боятся остаться без средств к существованию, их также сильно беспокоит высокий уровень преступности, невозможность найти работу по специальности.
Задуматься о переезде молодежь заставляет: низкая заработная плата - 57,8%; сложности с решением жилищных проблем - 31,8%; отсутствие подходящей работы - 30,9%; особенности климата и экологической обстановки - 20,2%.
- Как показывают исследования, школьникам жить на Дальнем Востоке нравится. Но по мере взросления желание продолжать свою жизнь здесь уменьшается, - констатирует Сергей Левков. - 20-25% нынешних школьников и студентов хотели бы выехать для постоянного проживания в другую страну. Переехать в западные регионы России были бы не против 42% молодых людей. Смену жительства в пределах Дальнего Востока рассматривают в качестве варианта продолжения жизни 39%.
По оценке заместителя полпреда, качество образования на Дальнем Востоке создает реальные проблемы молодежи, как при трудоустройстве, так и при выполнении профессиональных функций:
- Современная дальневосточная высшая школа не является престижной в молодежной среде. Выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ и хотя бы средним материальным достатком родителей стремятся учиться на западе страны, оставаясь там для последующей работы.
Рынок труда ДФО характеризуется низкими заработными платами и дефицитом предложения интересной работы. На Дальнем Востоке наблюдается нехватка квалифицированных рабочих кадров, но рабочие специальности не популярны в молодежной среде. В 2011 году количество учащихся профучилищ снизилось в сравнении с 2010 годом на 3,5 тыс. человек.
Меняется поведение молодежи в формировании семейных устоев. Набирают силу тенденции повышения возраста вступления в брак, откладывания рождения детей до достижения определенных материальных стандартов, увеличения среднего возраста при рождении первых детей. К 29 годам только 34% молодых семей оформляют брак, в результате почти 40% детей в округе рождаются в незарегистрированных браках. Лишь 28% молодых людей в возрасте 18-29 лет имеют хобби или занимаются спортом.
На минувшей неделе прошло совещание по реализации молодежной политики при министре востокразвития - полпреде президента в ДФО Викторе ИШАЕВЕ. На этом совещании, в котором принял участие и глава Росмолодежи Сергей БЕЛОКОНЕВ, было отмечено, что сегодня молодежная политика в регионах не имеет отдельного статуса, ей занимаются чаще всего подразделения Министерства образования. Даже статья в бюджетах выглядит как «Молодежная политика и оздоровление детей». Всего по ней в ДФО на 2012 год предусмотрено 3 млрд 22 млн рублей. Больше всего в объемном выражении будет потрачено в Хабаровском крае - 754 млн, в Амурской области - 508 млн и Якутии - 505,7 млн рублей. В Приморье на эти цели предусмотрено 282 млн, на Чукотке - 109,7 млн (хотя в расчете на одного жителя это будет самым большим бюджетом), в ЕАО - 8,6 млн рублей.
Везде реализуются программы обеспечения жильем молодых семей. В Якутии на приобретение и строительство жилья молодыми семьями в этом году предусмотрено субсидий на сумму около 131 млн рублей. В Хабаровском крае в 2011 году улучшили жилищные условия около 700 молодых семей. На Камчатке в декабре сдаются 2 дома на 100 квартир в рамках программы обеспечения жильем молодых специалистов. В 2013-2015 годах планируется содействовать в обретении собственного жилья не менее 1300 молодых семей в Приморье. Но такие темпы не позволяют говорить о массовом обеспечении жильем молодежи и, в сумме с высокой ценой квадратного метра, низкими доходами и отсутствием престижной интересной работы, почти никак не влияют на чемоданные настроения молодых жителей Дальнего Востока.
Федеральное агентство по делам молодежи, устами своего руководителя, обещает Дальнему Востоку все реализуемые в его недрах программы. Со следующего года здесь будет развернуто вовлечение молодежи в бизнес через соответствующие конкурсы для детей и юношества. Начнется привлечение молодых людей в разработку инновационных идей и стимулирование их тяги к изобретательству через соревнования команд по конструированию робототехники. Откроются школы развития информационных технологий. Росмолодежь предлагает для совместной реализации с дальневосточными регионами в 2013 году проекты подготовки спортивных волонтеров, поддержки творческой молодежи, намерено активизировать патриотическое воспитание. В ДФО появится дальневосточный Селигер, который должен пройти в июле во Владивостоке, заработает форум «Студенческий марафон». В общем, будет делаться все, что делается в западных и южных регионах РФ.
Поможет ли такое уравнивание сломать ситуацию с неприятием перспектив жизни на Дальнем Востоке? Вряд ли. Чтобы молодые люди захотели здесь остаться, а еще лучше - поехали на восток, необходимы тектонические сдвиги в местной экономике, меняющие предложения на рынке труда. Необходимо внимание государства к материальному обеспечению трудящейся молодежи, как в некоторых районах Китая, где устроившимся работать молодым специалистам выплачивают, кроме зарплаты, еще и государственную рабочую стипендию, позволяющую доводить их доходы до средних потребительских уровней. Нужна система мер доступности профессионального образования и повышения его качества. Креативные проекты Росмолодежи должны не приходить на Дальний Восток из центральных регионов, а начинаться здесь. И так далее, исходя из реальных установок приоритетности развития восточных территорий.
Ожидается, что 28 ноября состоится историческое заседание президиума Госсовета РФ, на котором будет объявлено о принятии пакета мер, смягчающих условия деятельности экономики восточных регионов страны. Речь идет о целом ряде льгот и преференций для предприятий и инвесторов.
Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".