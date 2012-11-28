Вместе с потерей молодого населения Дальневосточный регион теряет основу для устойчивого развития

На минувшей неделе прошло совещание по реализации молодежной политики при министре востокразвития - полпреде президента в ДФО Викторе ИШАЕВЕ. На этом совещании, в котором принял участие и глава Росмолодежи Сергей БЕЛОКОНЕВ, было отмечено, что сегодня молодежная политика в регионах не имеет отдельного статуса, ей занимаются чаще всего подразделения Министерства образования. Даже статья в бюджетах выглядит как «Молодежная политика и оздоровление детей». Всего по ней в ДФО на 2012 год предусмотрено 3 млрд 22 млн рублей. Больше всего в объемном выражении будет потрачено в Хабаровском крае - 754 млн, в Амурской области - 508 млн и Якутии - 505,7 млн рублей. В Приморье на эти цели предусмотрено 282 млн, на Чукотке - 109,7 млн (хотя в расчете на одного жителя это будет самым большим бюджетом), в ЕАО - 8,6 млн рублей.