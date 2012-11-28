Заводу по сжижению природного газа не могут найти место на юге Приморья

Правительство РФ продолжает обсуждение с японской стороной строительства завода по сжижению природного газа в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ в эфире ряда краевых радиостанций.
«Мы с японцами работаем, сейчас они все больше и больше благосклонно относятся к инвестированию в Россию. Очень серьезно обсуждается строительство завода по сжижению газа на территории Приморского края, еще пока точка не поставлена, идет обсуждение», - сказал Игорь Шувалов.
Напомним, что «Газпром» и Агентство по природным ресурсам и энергетике Министерства экономики и торговли Японии осенью подписали меморандум, согласно которому Япония может принять участие в финансировании и маркетинге газа в рамках проекта «Владивосток-СПГ».
В 2011 году «Газпромом» и японскими партнерами проведено совместное технико-экономическое исследование вариантов использования газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации газа и газохимической продукции из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР. Мощность завода планируется в объеме минимум 10 млн тонн СПГ в год. Первую линию планируется построить в 2018 году, вторую - в 2020 году.
По словам начальника управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николая ЛОВЫГИНА, в настоящее время «Газпром» выполняет обоснование инвестиций, оно будет окончено в декабре 2012 года. К разработке проектной документации «Газпром» приступит в следующем году, это займет от 1 до 1,5 года.
Тем временем, как и следовало ожидать, проект «Газпрома» столкнулся с противодействием «зеленых». Экологи Приморья утверждают, что строительство завода по сжижению природного газа нанесет непоправимый вред уникальной природе Хасанского района края, где обитают редчайшие хищники: амурский тигр и дальневосточный леопард.
«Размещение завода запланировано внутри природоохранных и рекреационных территорий и акваторий. Рядом находятся нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь». Из-за строительства заповедник может лишиться международного статуса биосферного и эталонного», - заявил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» заслуженный эколог РФ, главный научный сотрудник ДВО РАН, председатель Координационного совета по проблемам экологии Приморского края Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
По его мнению, строительство завода на побережье Амурского залива приведет к необратимым последствиям для его биоресурсов. «Прибрежные территории и прилегающие акватории Хасанского района - уникальный природный комплекс, обладающий ценнейшими биоресурсами. Массовый заход большегрузных газовозов в акваторию Амурского залива отрицательно повлияет на ценнейшие морские биологические ресурсы», - утверждает эколог.
Еще один аргумент против строительства завода по сжижению газа именно на юге Приморья, который приводит эколог, - угроза рыбопромысловым участкам. «Именно районы, где планируется строительство завода, обладают ценнейшими ресурсами для обустройства хозяйств марикультуры гребешка, трепанга, креветки, спизулы, анфельции и других ценнейших промысловых организмов», - отметил ученый.
Борис Преображенский особо подчеркнул, что побережья юга Приморья - основная рекреационная зона края. Продолжительность купального сезона в Амурском заливе и пляжи не имеют аналогов на территории всего Дальнего Востока и Сибири России.
«Территория предполагаемой площадки для размещения завода является частью рекреационной зоны «Бухта Нарва». С началом строительства она прекратит свое существование», - утверждает он.
Также, по мнению эколога, в районе строительства опасно возводить портовые сооружения из-за сложной ледовой обстановки. Завод, утверждает Борис Преображенский, помешает и автомагистрали, запланированной в том районе, а также сделает невозможным восстановление аэродрома малой авиации.
Эколог предлагает перенести площадку строительства на восточную часть побережья Приморского края, например, в бухту Безымянная на полуострове Дунай, мыс Голый, со стороны Уссурийского залива, через перешеек напротив бухты Чажма.
Напомним, что 15 ноября администрация Приморья подписала протокол с решением одобрить строительство завода по сжижению природного газа на мысе Ломоносова в районе бухты Перевозная Хасанского района.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".