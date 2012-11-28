Заводу по сжижению природного газа не могут найти место на юге Приморья

«Мы с японцами работаем, сейчас они все больше и больше благосклонно относятся к инвестированию в Россию. Очень серьезно обсуждается строительство завода по сжижению газа на территории Приморского края, еще пока точка не поставлена, идет обсуждение», - сказал Игорь Шувалов.