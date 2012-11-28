Жилье для сотрудников ДВФУ и ДВО РАН на о. Русском начнет строиться летом 2013 г.

Приморским ученым и многодетным семьям представится возможность приобрести жилплощадь на о. Русском благодаря созданию жилищно-строительного кооператива, обеспеченного государственной поддержкой. По мнению первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА, подобный проект сделает процедуру ценообразования исключительно прозрачной.
Для преподавателей ДВФУ и сотрудников Дальневосточного отделения РАН, а в дальнейшем и для многодетных семей, объединенных в кооператив «Остров», благодаря созданию жилищно-строительного кооператива с государственной поддержкой представится возможность приобрести самую дорогую недвижимость города в собственность по самой низкой цене.
Пилотный проект создания жилищно-строительного кооператива на о. Русский возник в целях создания и развития института жилищных некоммерческих объединений граждан. Для реализации данной цели в прошлом году были приняты два федеральных закона о внесении изменений в ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (ФЗ от 18 июля 2011 года № 244-ФЗ и от 30 ноября 2011 года № 349-ФЗ), которые были разработаны при участии Фонда РЖС. Они позволяют фонду безвозмездно отдавать земельные участки в кооперативы, создаваемые определенными социальными категориями. Проект «Остров» рассчитан только на многодетные семьи и на работников науки.
Кооперативу «Остров» при участии Фонда РЖС в качестве господдержки бесплатно предоставлено 31,9 из 70 гектаров, уже выделенных под застройку. На территории планируется смешанная застройка. Проект включает 108 квартир в малоэтажных многоквартирных домах, 225 малоэтажных индивидуальных жилых домов, 57 квартир в малоэтажных жилых домах блокированной застройки. Сейчас решается вопрос открытого членства в кооперативе и отмены условия получения участка при наличии стажа работы в должности научных сотрудников.
«Земельный ресурс в общем объеме до 250-260 гектаров для всего жилищного проекта. Насчет федеральной земли мы определили - начинаем с 70 гектаров. Действующие средства на соответствующую инфраструктуру под место застройки осуществляются за счет федерального бюджета. Мы работаем с застройщиками в режиме жесткого контроля, при котором вся процедура ценообразования должна быть исключительно прозрачной. Какая-то часть социальной инфраструктуры ляжет в себестоимость жилплощади. Все мероприятия, проводимые со стороны российского правительства и приморской администрации, должны привести к тому, чтобы стоимость квадратного метра не могла превышать 45 тыс. рублей», - описал в целом проект Игорь Шувалов.
По экспертным оценкам, в случае оказания такого содействия снижение стоимости строительства 1 кв м. жилья экономкласса составит 25-30% от цены Минрегиона.
Оплата будет производиться поэтапно. Первоначальный взнос до начала строительства от всей суммы жилья составит 30%. Для тех, кто не сможет выплатить эту сумму, государственные банки, планирующие сотрудничество с жилищно-строительным кооперативом с государственной поддержкой, предлагают свои услуги. Принципы кредитования озвучила руководитель приморского отделения Сбербанка РФ Ольга ДОЛГОВА:
«Сроки кредитования – до 30 лет включительно, первоначальный взнос - 10% от стоимости и более, возможные созаемщики - до трех человек в этом проекте. На сегодня процентная ставка до регистрации ипотеки - 12% годовых, после регистрации – 11%. Возможно, мы рассмотрим другие условия процентной ставки. Исходя из того что стоимость квадратного метра жилья – 41 265 рублей и исходя из 30% взноса, ежемесячный платеж получается, в зависимости о квадратных метров, от 22 тысяч рублей», - сказала она.
Банк при предоставлении кредитов подтверждает возможность уменьшения ставки при падении инфляции.
Позаботились и о вопросе внешнего вида застроек. На учредительном собрании жилищно-строительного кооператива был отмечен тот факт, что все виды фасадов строительного комплекса будут проконтролированы приморскими властями. «Все решения будут синхронизированы с архитектурой университета», - заявил генеральный директор Фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН.
С проблемой подведения коммуникаций и, самое главное, всем известной проблемой отсутствия воды на о. Русском вопрос решен. «Проект строительства водовода уже есть, его будет финансировать федеральный бюджет. К моменту, когда в первые квартиры будет заселение, коммуникации будут подведены»,- успокоил Игорь Шувалов.
На данный момент в кооператив «Остров» уже вступили 390 человек, из которых 255 – научные работники ДВФУ и 135 – работники ДВО РАН. По словам Игоря Шувалова, планируемый срок передачи земельного участка Фонда РЖС - декабрь 2012 года. В режим строительной площадки проект выйдет уже в июле-августе 2013 года.
Надежда САВИНЫХ, "Золотой Рог".