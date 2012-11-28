Жилье для сотрудников ДВФУ и ДВО РАН на о. Русском начнет строиться летом 2013 г.

«Сроки кредитования – до 30 лет включительно, первоначальный взнос - 10% от стоимости и более, возможные созаемщики - до трех человек в этом проекте. На сегодня процентная ставка до регистрации ипотеки - 12% годовых, после регистрации – 11%. Возможно, мы рассмотрим другие условия процентной ставки. Исходя из того что стоимость квадратного метра жилья – 41 265 рублей и исходя из 30% взноса, ежемесячный платеж получается, в зависимости о квадратных метров, от 22 тысяч рублей», - сказала она.