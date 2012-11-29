"Аэрофлот" выбирает базовую компанию для дальневосточного авиаперевозчика

Напомним, что "Аэфролот" еще не определился с авиакомпанией, которая станет базовой для регионального авиаперевозчика. Наряду с САТ рассматривается и вариант ОАО "Владивосток Авиа". В пользу приморской компании – базирование в новом аэропорте, наличие современного воздушного флота и опыт работы на рынке. У САТ, как говорится, "есть желание, но мало возможностей".