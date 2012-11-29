Брачный договор могут пополнить пунктом о банкротстве семьи

Сейчас банкротами в России признаются только компании или индивидуальные предприниматели. К должникам из числа обычных граждан применяют исполнительное производство, когда имущество по решению суда забирают судебные приставы. Но скоро все может измениться. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о банкротстве физических лиц. Каждый житель страны, говорится в нем, может признать себя неплатежеспособным за долг в 50 тыс. рублей. С тем, что такая мера нужна, согласны все. Однако к нынешнему варианту законопроекта возникло много вопросов. К примеру, есть мнение, что планка в 50 тысяч рублей слишком мала и ее нужно повышать минимум до 200 тысяч рублей. Некоторые специалисты вообще считают, что гражданам нельзя полностью прощать долги. «Нужно помочь человеку найти работу, дать возможность со временем рассчитаться с кредиторами. Только после этого он может быть свободен от долгов», - такую точку зрения высказал начальник управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС Георгий КОЛТАШОВ.