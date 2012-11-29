Брачный договор могут пополнить пунктом о банкротстве семьи

Руководители, которые довели свои компании до банкротства, будут оплачивать все судебные издержки. А в брачном договоре появится новая графа, посвященная урегулированию долговых проблем семьи. О необходимости таких поправок в законодательство вчера говорили на международной конференции, посвященной двадцатилетию введения в России института банкротства, пишет «Российская газета».
Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила расширить ответственность должностных лиц, под контролем которых находятся компании-должники. Об этом сообщил заместитель главы ФНС Денис НАУМЧЕВ. По его словам, это должно заставить руководителей задумываться, прежде чем наращивать долги или бросать предприятие, у которого возникли проблемы. «Пакет своих предложений мы уже направили в профильный комитет Госдумы», - рассказал он.
Сейчас банкротами в России признаются только компании или индивидуальные предприниматели. К должникам из числа обычных граждан применяют исполнительное производство, когда имущество по решению суда забирают судебные приставы. Но скоро все может измениться. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о банкротстве физических лиц. Каждый житель страны, говорится в нем, может признать себя неплатежеспособным за долг в 50 тыс. рублей. С тем, что такая мера нужна, согласны все. Однако к нынешнему варианту законопроекта возникло много вопросов. К примеру, есть мнение, что планка в 50 тысяч рублей слишком мала и ее нужно повышать минимум до 200 тысяч рублей. Некоторые специалисты вообще считают, что гражданам нельзя полностью прощать долги. «Нужно помочь человеку найти работу, дать возможность со временем рассчитаться с кредиторами. Только после этого он может быть свободен от долгов», - такую точку зрения высказал начальник управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС Георгий КОЛТАШОВ.
По его мнению, одна из причин ипотечного кризиса в США была как раз в том, что в этой стране действует слишком простая процедура объявления граждан банкротами. «К примеру, по законодательству штата Калифорния, у гражданина-банкрота нельзя отнять машину, на которой он ездит, нельзя забрать дом, в котором он живет, мебель, продукты... В итоге список активов, на которые может быть обращено взыскание, оказывается очень маленьким, - констатировал Колташов. - Закон о банкротстве граждан в США по сути не отвечает своей цели - вернуть должника в общество. Не хотелось бы, чтобы и российское законодательство шло по этому пути, стимулируя граждан жить взаймы и легко избавляться от долгов, когда приходит срок их возвращать».
Представитель ФНС добавил, что в целом с внесенной в Госдуму концепцией законопроекта о банкротстве граждан ведомство согласно. «Однако необходимо еще учесть интересы несовершеннолетних детей должника или его супруга, чтобы, к примеру, брачный договор предусматривал какие-то случаи несостоятельности, - отметил Колташов. - Банкротится ведь не конкретный человек, а домохозяйство. Как вычленять долю имущества, подлежащую продаже за долги, и ту, которая должна остаться детям? Это те направления, по которым нужно будет совершенствовать законодательство».
К слову, сейчас ФНС разрабатывает новую модель информационной системы, которая позволит вести досье на каждого налогоплательщика, рассказал Георгий Колташов. «Мы сможем отслеживать, как и на кого они переводят свое имущество, фиксировать несоответствие доходов расходам, - пояснил Колташов. - В принципе, ФНС и сейчас располагает подобной информацией, получая данные от Росреестра, органов местного самоуправления, ГИБДД, Федеральной миграционной службы... Однако новая информационная система позволит получать сведения более оперативно и формировать полную картину по каждому налогоплательщику».
Досье "ЗР" Гражданин, который задолжал банку свыше 50 тыс. руб. и не вернул в течение 6 месяцев, может обратиться в суд с просьбой признать его банкротом. Суд предоставляет должнику рассрочку на 5 лет. Проценты по долгу при этом будут мизерными - примерно половина от ставки ЦБ. Если и через 5 лет кредитный должник не образумился, то все его имущество уходит с молотка. Банкроту оставят единственное жилье и необходимые на первое время средства. Кредитная история должника будет надолго испорчена. Процедура банкротства способна решить многие проблемы человека, однако, она еще и существенно ограничивает его. Так, лицо, признанное банкротом, не сможет брать кредиты в банках в течение пяти лет (а скорее всего, и намного больше), заниматься предпринимательской деятельностью в течение года, организовывать свою фирму (юридическое лицо), получать различные ссуды и занимать руководящие должности на предприятиях.