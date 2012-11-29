Число предприятий оборонно-промышленного комплекса ДФО может резко сократиться

"Необходимо посмотреть и, очевидно, списать долги оборонных предприятий. Все долги, накопленные до 2008 года, не будут возвращены, и мы это понимаем. Конечно, кому списывать, кому не списывать - это правительство должно принять отдельное решение. Банки с участием государственного капитала также могут рассмотреть реструктуризацию долгов", - отметил Виктор Ишаев.