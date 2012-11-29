Число предприятий оборонно-промышленного комплекса ДФО может резко сократиться

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев предложил сократить число промышленных предприятий в регионе и списать долги оборонных заводов.
"Зачем держать десять предприятий с загрузкой 10%? Давайте оставим три предприятия, а другим, может быть, изменим форму - приватизируем, акционируем, перепрофилируем", - заявил Виктор Ишаев на «Правительственном часе» в Совете Федерации РФ.
По его словам, сокращению должна предшествовать "мощнейшая ревизия старой промышленной базы", а доходность предприятий должна составить не менее 30%.
Кроме того, министр предложил списать долги некоторых предприятий и активно поддерживать малый и средний бизнес, сообщили "ЗР" в пресс-службе министра - полпреда.
"Необходимо посмотреть и, очевидно, списать долги оборонных предприятий. Все долги, накопленные до 2008 года, не будут возвращены, и мы это понимаем. Конечно, кому списывать, кому не списывать - это правительство должно принять отдельное решение. Банки с участием государственного капитала также могут рассмотреть реструктуризацию долгов", - отметил Виктор Ишаев.
"Золотой Рог".