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Число предприятий оборонно-промышленного комплекса ДФО может резко сократиться

29 ноября 2012, 14:48
Виктор Ишаев предложил провести ревизию и сократить предприятия оборонки Дальнего Востока.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев предложил сократить число промышленных предприятий в регионе и списать долги оборонных заводов.

"Зачем держать десять предприятий с загрузкой 10%? Давайте оставим три предприятия, а другим, может быть, изменим форму - приватизируем, акционируем, перепрофилируем", - заявил Виктор Ишаев на «Правительственном часе» в Совете Федерации РФ.

По его словам, сокращению должна предшествовать "мощнейшая ревизия старой промышленной базы", а доходность предприятий должна составить не менее 30%.

Кроме того, министр предложил списать долги некоторых предприятий и активно поддерживать малый и средний бизнес, сообщили "ЗР" в пресс-службе министра - полпреда.

"Необходимо посмотреть и, очевидно, списать долги оборонных предприятий. Все долги, накопленные до 2008 года, не будут возвращены, и мы это понимаем. Конечно, кому списывать, кому не списывать - это правительство должно принять отдельное решение. Банки с участием государственного капитала также могут рассмотреть реструктуризацию долгов", - отметил Виктор Ишаев.

"Золотой Рог".

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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