Игорная зона Приморья даст толчок развитию… сельского хозяйства

- Вне сомнений, это именно так и будет. Исходя из минимальных требований к инвесторам, проект внушительный: более 550 тысяч квадратных метров застройки под объекты курортного плана. Кроме того, что все это нужно сначала построить, затем нужно будет обеспечивать транспортом, обслуживать по самым высоким мировым стандартам и кормить с приморским гостеприимством. Сегодня транспортная инфраструктура края вряд ли готова обслужить такое количество туристов, значит, необходимо готовить «сани» загодя, это касается и сельского хозяйства, и сферы обслуживания. Кроме десятка тысяч новых рабочих мест, созданных в интегрированной развлекательной зоне, в два-три раза больше рабочих мест будет создано в смежных областях.