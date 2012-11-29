Мэр Владивостока: "Чубайсовщиной" повеяло

«Они не могут толком ответить на вопрос, почему в случае приватизации КГУПов повысится эффективность управления. Сейчас-то оно почему не эффективное? Вот, говорят, там станет лучше руководство. Они что, поменяют Петра ЖУРАВЛЕВА (гендиректор «Примводоканала». - Прим. «ЗР»)? Нет, конечно. – Рассказывал корреспонденту «ЗР» перипетии заседания комитета по экономической политике и собственности в Законодательном Собрании Приморского края Артем Самсонов. – Вот стоит «Примводоканал» 60 млрд рублей, значит, за 60 и продаем? Нет, так не хотят… Мне кажется, что получится еще одно ООО «Наш дом - Приморье», которое и свободу большую получило, и доить бюджет не перестает. Мне кажется, что частный инвестор купит условно большую трубу, чтобы продавать оптом воду - это выгодно, а десятилетиями неремонтируемые городские сети, которые содержать не выгодно и на которых не заработать, останутся. В итоге бюджет будет и сети содержать, и воду у частника покупать.