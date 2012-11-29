Межонов не поддержит владивостокского мэра-единоросса

«Да, на фоне других субъектов федерации у нас хороший результат. Однако успехом я его не считаю. Мы лишь сохранили свои позиции в думе. Но, честно говоря, рассчитывали на большее», - признался «ЗР» Константин Межонов: «И хочу отметить, что оцениваю прошедшую кампанию как провальную с точки зрения электората. Мы говорим, что источник власти - народ, но этот народ на выборы не ходит. При такой явке возникает угроза государственности, ставится под сомнение легитимность власти».