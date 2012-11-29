Межонов не поддержит владивостокского мэра-единоросса

Приморские справедливороссы переизбрали руководство
Приморские члены партии «Справедливая Россия» провели 17 ноября отчетно-выборную конференцию, на которой переизбрали руководство регионального отделения. Лидер остался прежним. В ближайшие два года руководить приморскими справедливороссами будет Константин МЕЖОНОВ.
«В глубине души, конечно, приятно, что люди доверяют и избирают на второй срок, но с другой стороны - предстоит много работы, много суеты и надо оправдать оказанное доверие. Поэтому принимаю не только поздравления, но и сочувствие», - прокомментировал «ЗР» свое переизбрание Константин Межонов: «Главная для нас стратегическая цель - партстроительство, привлечение новых членов в нашу партию. Тактическая задача - формирование избирательных комиссий».
По словам лидера приморских справедливороссов, региональное отделение примет активное участие в предстоящих выборах 2013 года. В том числе и в кампании по избранию главы администрации Владивостока. Однако действующего мэра краевого центра Приморья приморские справедливороссы не станут поддерживать.
«Игорь ПУШКАРЕВ состоит в «Единой России». Так что будем выдвигать своего собственного кандидата. Главное - это должен быть компетентный человек, способный управлять городским хозяйством. Но если такого не найдем, в крайнем случае, никого не будем поддерживать», - поделился планами Константин Межонов.
Стоит отметить, что приморских справедливороссов с открытием партийной конференции поздравили сразу оба лидера партии - Сергей МИРОНОВ и председатель «СР» Николай ЛЕВИЧЕВ.
«В центральном аппарате партии сообщили, что это первый случай, когда оба лидера направили в региональное отделение поздравление с началом конференции!» - сообщила «ЗР» пресс-секретарь регионального отделения «Справедливой России» Валерия ЛАЙКО: «К приморскому отделению очень хорошее отношение в центральном аппарате партии. В крае тепло принимали Сергея Миронова. Главное же - в Приморье на прошедших 14 октября выборах партия добилась одного из лучших результатов. Ведь в некоторых регионах «Справедливая Россия» не преодолела даже 5% барьера. А на выборах в думу Владивостока мы получили три мандата».
Впрочем, лидер регионального отделения партии недоволен таким результатом.
«Да, на фоне других субъектов федерации у нас хороший результат. Однако успехом я его не считаю. Мы лишь сохранили свои позиции в думе. Но, честно говоря, рассчитывали на большее», - признался «ЗР» Константин Межонов: «И хочу отметить, что оцениваю прошедшую кампанию как провальную с точки зрения электората. Мы говорим, что источник власти - народ, но этот народ на выборы не ходит. При такой явке возникает угроза государственности, ставится под сомнение легитимность власти».
В состав совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» кроме лидера Константина Межонова по итогам голосования делегатов партконференции вошли: Павел АНДРЕЙЧЕНКО, Алла БОЧКАРЕВА, Зинаида ИОВКОВА, Валерий МИШКИН, Александр ПОПОВ, Александр ЧУДАЙКИН, Александр ЮРТАЕВ, Сергей ФЕДОРЕНКО, Игорь КРАВЦОВ, Татьяна ХРУЩЕВА, Елена ГРИГОРЯН, Константин ЦЫБУЛИН, Алексей КОЗИЦКИЙ, Степан ПАЙЛЕВАНЯН.
Члены «Справедливой России», прибывшие во Владивосток из отдаленных приморских районов, осмотрели объекты саммита АТЭС. На специально заказанном (за счет партийных средств - подчеркнули в пресс-службе) брендированном автобусе справедливороссы посмотрели мосты и посетили кампус ДВФУ на Русском.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".