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Миклушевский – четвертый в топ-5

29 ноября 2012, 11:03
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в октябре 2012 года вошел в ТОП-5 блогеров-губернаторов агентства "Медиалогия", заняв четвертое место.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в октябре 2012 года вошел в топ-5 блогеров-губернаторов агентства «Медиалогия», заняв четвертое место.

По итогам октября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Юнус-Бек ЕВКУРОВ (Ингушетия), Александр ТКАЧЕВ (Краснодарский край), Юрий БЕРГ (Оренбургская область) и Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ (Приморский край).

Согласно данным агентства, в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. На величину индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений.

"Золотой Рог".

#Новости#Знай наших!#Приморье#Политика
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