Миклушевский – четвертый в топ-5

Согласно данным агентства, в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. На величину индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений.