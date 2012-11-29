Оппозиция против бюджета Владивостока

Депутаты думы Владивостока 23 ноября приняли большинством голосов бюджет на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Против выступили представители КПРФ и ЛДПР, но их голосов не хватило для блокирования решения.
«Основой формирования проекта бюджета на 2013 год стал прогноз социально-экономического развития на очередной 2013 год и на плановый период до 2015 года по умеренно-оптимистическому варианту… При этом основная цель социально-экономического развития города направлена на ключевой конечный результат - рост уровня и качества жизни населения города Владивостока», - заверила депутатов вице-мэр Наталья ЗУБОВА.
Умеренно-оптимистичный сценарий прогноза социально-экономического развития города Владивостока на 2013–2015 годы исходит из следующей динамики основных показателей:
- инфляция в 2013 году прогнозируется на уровне среднекраевых значений: в пределах 5 - 6% (в среднем по Российской Федерации – 5 - 6%), в 2014 году – 4,9 - 5,1% (в среднем по Российской Федерации – 4 - 5%), в 2015 году – 4,7 - 5 % (в среднем по Российской Федерации – 4 - 5%);
- прирост промышленного производства в 2013 году ожидается на уровне – 16,6% (по Приморскому краю – на 6%, в среднем по РФ – 3,7%), в 2014 году – 5,5% (по краю – на 6%, в среднем по РФ – 3,7%), в 2015 году – 5,6% (по краю – на 6,4%, в среднем по РФ – 3,7%). Прогнозируемый в 2013 году значительный рост промышленного производства (на 16,6% к итогу 2012 года) объясняется планируемым запуском серийного производства автомобилей ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» – 26 тыс. автомобилей в год и ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» – 12 тыс. автомобилей в год;
- оборот розничной торговли в 2013 году предположительно увеличится на 6,5%, (по краю – на 6,5%, в среднем по РФ – на 5,4%) в 2014 году – на 7% (по краю – на 6,5%, в среднем по РФ – на 5,8%), в 2015 году – на 7,2 % (по Приморью – на 6,5%, в среднем по РФ – на 5,8%). Бюджет сокращается почти на 40%
Бюджет 2013 года сократится в сравнении с 2012 на 37%. Главным образом в результате завершения строек саммита АТЭС. Существенно возрастут расходы на ЖКХ.
«Начиная со следующего года все расходы по капремонту жилищного фонда снова огромным бременем ложатся на местные бюджеты, так как прекращается субсидирование этих расходов из средств госкорпорации реформирования ЖКХ и краевого бюджета», - сообщил председатель комитета по налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.
Однако увеличить доходы городской казны будет весьма непросто. На местном уровне имеется всего шесть видов доходов. Основными из них остаются отчисления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и земельный налог. «Сделан на коленке»
Коммунисты и ЛДПР проголосовали против проекта бюджета.
«В бюджете не предусмотрены расходы на развитие электротранспорта, то есть не возобновится движение трамваев по маршруту №6, троллейбусов от ул. Комарова на выезд из города. А они нужны горожанам! Заложены расходы только на развитие автобусного парка», - пояснил свою позицию представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО: «Некоторые статьи расходов вызывают подозрения, что будут использоваться коррупционные схемы по МУПам. Недостаточно средств выделяется на жилищное хозяйство, ремонт внутриквартальных дорог и лестничных маршей. Депутаты забыли свои обещания инвалидам по созданию комфортной для них среды».
По мнению коммунистов, администрация Владивостока слабо проработала проект бюджета.
«Мэрия сверстала бюджет «на коленке», - утверждает депутат думы Владивостока от КПРФ Андрей ГАЛИЦКИХ: «Надо отметить, что мы вообще не имели возможности вносить изменения в проект бюджета и как-нибудь влиять на данный процесс. В комитете нет ни одного нашего представителя, нас попросту туда единороссы не допустили».
Кроме оппозиции свое мнение по проекту бюджета Владивостока на 2013 год сможет высказать и любой горожанин. Депутаты назначили публичные слушания по главному финансовому документу города. Они состоятся 29 ноября в 14.30 в актовом зале администрации Владивостока. Единороссы забрали все оплачиваемые места в думе
Депутаты определились, что каждый сможет иметь 6 помощников, в том числе трех - на общественных началах. По Уставу Владивостока 10% депутатского корпуса, то есть трое, могут работать на освобожденной основе, то есть получать зарплату. Одно из трех платных мест занимает председатель думы. Остальным остается два оплачиваемых места.
Устав города гласит, что в случае, если количество желающих превышает число вакансий, проводится поименное рейтинговое голосование. По его итогам победили единороссы Ольга ЗАБЕЛИНА и Александр ПРИХОДЬКО (претендовали также Александр ЮРТАЕВ и Николай ЯМКОВОЙ). По имеющейся у «ЗР» неофициальной информации, они будут получать в среднем по 90 тыс. рублей в месяц. Депутаты утвердили награды после награждения
Депутаты утвердили список специалистов, награждаемых Почетной грамотой думы Владивостока.
«В пояснительной записке сказано, что мы награждаем работников УФМС за большой вклад в обеспечение стабильной миграционной ситуации. Но некоторые приморские районы уже напоминают среднеазиатские республики. Это что – стабильная миграционная ситуация? За что мы награждаем?!» - возмутился Андрей Андрейченко.
«Правда ли, что грамоты уже вручены?» - прозвучал голос из зала.
«Действительно так», - ответила спикер Елена НОВИЦКАЯ.
«Тогда чем мы сейчас занимаемся?!» - продолжил тот же голос.
«Мы можем утверждать грамоты лишь на заседаниях думы, а праздники прошли раньше», - пояснил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Дмитрий ПЕНЯЗЬ.
Оппозиция осталась недовольна ответами единороссов и, несмотря на меньшинство, намерена строго контролировать деятельность депутатов от партии власти.
Досье "ЗР"
Доходы бюджета городского округа на 2013 год запланированы в сумме 10,34 млрд рублей, на 2014 год - 10,5 млрд рублей, на 2015-й - 11,02 млрд. Общий объем расходов на 2013 год предусмотрен в сумме 11,22 млрд рублей, на 2014 год - 11,22 млрд рублей, на 2015 год - 11,6 млрд рублей. Размер дефицита бюджета на 2013 год составит 881,9 млн рублей, на 2014 год - 722, 7 млн рублей и на 2015 год - 628,06 млн рублей.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
Фото Владимира Руденкова.