Оппозиция против бюджета Владивостока

- прирост промышленного производства в 2013 году ожидается на уровне – 16,6% (по Приморскому краю – на 6%, в среднем по РФ – 3,7%), в 2014 году – 5,5% (по краю – на 6%, в среднем по РФ – 3,7%), в 2015 году – 5,6% (по краю – на 6,4%, в среднем по РФ – 3,7%). Прогнозируемый в 2013 году значительный рост промышленного производства (на 16,6% к итогу 2012 года) объясняется планируемым запуском серийного производства автомобилей ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» – 26 тыс. автомобилей в год и ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» – 12 тыс. автомобилей в год;