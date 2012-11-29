Почту россиянам будут разносить гастарбайтеры

29 ноября, ZRPRESS. ФГУП «Почта России» планирует нанимать иностранных работников. «Мы этот вопрос прорабатываем», - заявил на пресс-конференции глава дирекции по организации производственных процессов «Почты России» Александр Тимофеев.
Как пишут «Известия», одна из главных проблем почты, по мнению Тимофеева, - комплектование штата. Из-за малой прибыльности организации у его сотрудников невысокие зарплаты. В Москве оклад почтальонов — 13-14 тыс. рублей, операторов в почтовых отделениях — 18 тыс. Вместе с премиями, зависящими от выработки, максимум не превышает 35 тыс. рублей. В итоге неукомплектованность кадрами почтовых отделений составляет 12%, в течение года текучка составляет 45%. Наиболее острый кадровый голод - в больших городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Хабаровск и др.). От себя добавим, что и во Владивостоке проблема с кадрами на почте тоже аховая. Корреспондент «ЗР», пытаясь получить денежный перевод, простоял в очереди в одном из почтовых отделений Владивостока 2 часа 25 минут! А коллеги из практически единственной из оставшихся в городе ежедневных газет, рассказали, что почтальоны во многие районы города почту доставляют раз в неделю. То есть в пятницу читатели получают сразу четыре выпуска газеты…
Александр Тимофеев отметил, что отрасль ритейла смогла продвинуться в решении кадровой проблемы за счет использования труда гастарбайтеров. Сегодня у «Почты России» нет такой возможности из-за законодательства о персональных данных. Есть также опасения за сохранность ценных посылок. Но в компании изучают возможность привлечения гастарбайтеров - прежде всего для погрузочно-разгрузочных работ и в качестве операторов в отделениях почты. Предполагается, что вопрос будет решен в середине следующего года.