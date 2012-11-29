Почту россиянам будут разносить гастарбайтеры

Как пишут «Известия», одна из главных проблем почты, по мнению Тимофеева, - комплектование штата. Из-за малой прибыльности организации у его сотрудников невысокие зарплаты. В Москве оклад почтальонов — 13-14 тыс. рублей, операторов в почтовых отделениях — 18 тыс. Вместе с премиями, зависящими от выработки, максимум не превышает 35 тыс. рублей. В итоге неукомплектованность кадрами почтовых отделений составляет 12%, в течение года текучка составляет 45%. Наиболее острый кадровый голод - в больших городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Хабаровск и др.). От себя добавим, что и во Владивостоке проблема с кадрами на почте тоже аховая. Корреспондент «ЗР», пытаясь получить денежный перевод, простоял в очереди в одном из почтовых отделений Владивостока 2 часа 25 минут! А коллеги из практически единственной из оставшихся в городе ежедневных газет, рассказали, что почтальоны во многие районы города почту доставляют раз в неделю. То есть в пятницу читатели получают сразу четыре выпуска газеты…